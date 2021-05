Inter, la furia sui social: “Sempre la solita storia”

La Juventus vince una gara fondamentale per continuare a sperare nella qualificazione Champions, l’Inter perde un match che serviva più per l’onore e per fare uno sgarbo alla Vecchia Signora. Ma dopo il 3-2 dello Juventus Stadium restano soprattutto le polemiche per le decisioni dell’arbitro Calvarese e del Var che non sono proprio piaciute ai tifosi.

Calvarese nel mirino

Sui social i tifosi nerazzurri sono arrabbiati per le decisioni del direttore di gara e lo dimostra anche il tweet di Fabrizio Biasin che a fine partita scrive: “Se qualunque decisione di Calvarese ne 90 minuti fosse stata all’opposto, avrebbe commesso meno errori. Per il resto è stato bravo”. E sono tanti i tifosi che protestano per le decisioni arbitrali: “Invece di inventare la Super Lega Zhang e Gazidis dovrebbero lavorare per una serie A corretta e onesta, non una pagliacciata come quella che si è vista oggi”. E ancora: “Il fatto che non solo arbitri ancora ma che gli diciamo certe partite (all’Inter frega relativamente) la dice lunga sul calcio italiano”.

Atteggiamento sbagliato

Ma ci sono anche tanti tifosi, non solo dell’Inter che criticano la squadra di Antonio Conte per l’atteggiamento avuto nel corso della partita: “E’ proprio impossibile garantire la regolarità del campionato nelle ultime giornate? Dovrebbero dare 10 milioni di euro a vittoria, allora magari ci sarebbe un briciolo di dignità”. E ancora: “Se avessimo giocato da Inter non ci sarebbe stato Calvarese che tenga. Ma siamo scesi in campo con un atteggiamento vergognoso”.

Le proteste delle altre squadre

Per l’Inter la gara con la Juventus aveva un valore soprattutto simbolico, ma i bianconeri sono impegnati nella corsa Champions che coinvolge anche Atalanta, Milan e Napoli. “Si è messa in attacco la più grande vergogna da 25 anni a questa parte, questa partita è la spiegazione della differenza tra la Juventus e tutte le altre squadre in Italia”.

Il web attacca Cuadrado

Non c’è solo Calvarese a finire nel mirino dei social, ma soprattutto l’atteggiamento di alcuni giocatori come Cuadrado che secondo molti tifosi gioca in maniera poco regolare: “Imbarazzante quello che è successo. Penosi quei giornalisti che giustificano ciò che non è giustificabile. Indecente vedere un giocatore che calcia un altro per avere un rigore. Questa è la serie A. Complimenti a chi fa finta di nulla”.

