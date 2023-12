Inter, Marotta e Gravina insieme al ristorante a Roma: la foto che scatena i tifosi della Juve

Clima sempre più infuocato tra le due squadre al comando della serie A, Inter e Juventus: ora a generare polemica è la foto pubblicata sui social da un ristoratore romano

21-12-2023 17:18

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

Inter e Juventus in testa alla classifica di serie A e già questo la dice lunga sulla rivalità, già fortissima, tra le due squadre che si accende ancora una volta. In questo momento è la squadra di Inzaghi a godersi il primo posto in classifica mentre i bianconeri di Massimiliano Alleghi continuano l’inseguimento. Ma la rivalità tra le due squadre e soprattutto tra le due tifoserie va oltre quello che succede nei 90 minuti nel rettangolo di gioco.

Marotta, Gravina e la foto incriminata

L’ultima polemica nasce dalla foto postata da un ristoratore romano molto conosciuto che posa insieme al direttore generale dell’Inter, Beppe Marotta, al presidente della Figc Gianluca Gravina e all’avvocato della Figc, Giancarlo Viglione. Tanto basta per scatenare la reazione dei tifosi della Juventus che temono di essere vittime di un complotto da parte dei vertici federali dopo il caso plusvalenze della scorsa stagione e che temono che l’Inter possa ricevere degli aiuti arbitrai nel corso di questa stagione.

Inter e Juve: la Superlega delle polemiche

La foto incriminata risale a qualche giorno fa e le polemiche tra le due tifoserie divampano ancora di più nel giorno in cui la Superlega potrebbe diventare realtà. La sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea apre a una rivoluzione nel mondo del calcio italiano con la nascita di un campionato europeo lontano dall’egida della Uefa.

La Juventus e l’ex presidente Andrea Agnelli sono stati in prima fila in questa avventura, anche l’Inter ha fatto parte delle prime 12 società che nel 2021 decisero per lo strappo nei confronti della Uefa. Ma nel corso degli ultimi 2 anni le cose sono cambiate sensibilmente con l’Inter che ha deciso di staccarsi completamente da quel progetto e che oggi ha preso apertamente posizione contro la Superlega.

Arbitri sotto pressione

La foto del presidente Gravina in compagnia di Marotta si inserisce dunque in un clima di grande tensione nel mondo del calcio italiano. Nelle ultime settimane si sono fatte sempre più forti le proteste contro quelli che per molti sono dei favori arbitrali nei confronti dell’Inter e proprio la classe arbitrale potrebbe diventare un elemento chiave in una lotta scudetto che si preannuncia molto accesa.