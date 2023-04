Inter, Marotta torna sui parametri zero: individuato un nuovo obiettivo

Dopo la qualificazione alle semifinali di Champions League, per la dirigenza nerazzurra è tempo di pensare al mercato. Pereyra nel mirino per il centrocampo futuro.

22-04-2023 19:45

È una stagione che può dire ancora tante cose quella dell’Inter. Il sesto posto in campionato è di certo l’aspetto più negativo di tutti, ma all’orizzonte ci sono il derby contro il Milan nelle semifinali di Champions League e una finale di Coppa Italia da provare a raggiungere mercoledì a San Siro contro la Juventus. Per la dirigenza è intanto giunto il momento di programmare sul mercato la prossima stagione.

Inter, la prima idea per il centrocampo

I risultati fin qui ottenuti in Champions League porteranno di sicuro già 80 milioni nelle casse del club nerazzurro, che però al momento non è affatto certo di poterla giocare di nuovo nella prossima stagione. Poi con le varie difficoltà societarie e della famiglia Zhang, non è per nulla noto quanto si potrà investire sul mercato.

Così i giocatori a parametro zero saranno sempre una strategia importante sul mercato per i dirigenti dell’Inter. Per quanto riguarda il centrocampo, come riportato da Tuttosport, uno dei nomi principali sul taccuino di Beppe Marotta è di certo Roberto Pereyra, fantasista argentino in scadenza con l’Udinese a giugno.

Inter, la possibile scelta di Pereyra

El Tucu non è affatto nuovo alle big, dato che dopo aver giocato in Argentina con la prima squadra del River Plate dal 2009 al 2011 ha poi vestito la maglia della Juventus tra il 2014 e il 2016, con in mezzo la sua prima esperienza coi bianconeri dell’Udinese. Squadra in cui ha fatto ritorno nel 2020 dopo l’avventura inglese al Watford.

Nella sua seconda chance con la maglia dell’Udinese ha di sicuro fatto vedere le proprie qualità e potrebbe anche decidere di rinnovare coi friulani e diventare una vera e propria bandiera del club della famiglia Pozzo. Ma l’accordo resta in scadenza e l’Inter rappresenterebbe una bella vetrina per lui a 32 anni compiuti.

Inter, la posizione in campo con Inzaghi

Il mercato dell’Inter in vista della prossima stagione è ancora un punto interrogativo, anche perché non c’è affatto la certezza che resterà Simone Inzaghi sulla panchina nerazzurra. Ma nel suo ipotetico 3-5-2, Pereyra potrebbe di sicuro essere schierato come mezz’ala, abbassato un po’ come successo con Henrikh Mkhitaryan.

Rappresenterebbe un centrocampista di qualità abile negli inserimenti, magari appunto a sinistra con Nicolò Barella sulla destra e un regista. Senza dimenticare che in quel ruolo o anche da play c’è Hakan Calhanoglu. L’Inter potrebbe decidere di accelerare presto su Pereyra e cercare di portarselo a casa subito da parametro zero.