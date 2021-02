Inter prima, i tifosi godono: Il migliore ce l'abbiamo noi

Missione compiuta. L’Inter sfrutta l’assist offertole dalla sconfitta del Milan in casa dello Spezia e si accomoda in vetta alla classifica. Successo perentorio per i nerazzurri sulla Lazio, anche se sui social si discuterà a lungo sulle decisioni dell’arbitro Fabbri e anche su una particolare scelta societaria.

Il capodanno cinese e il carnevale italiano

Fanno scalpore e scatenano qualche polemica le scritte in cinese dietro le maglie, una tradizione ormai consolidata per l’Inter in occasione del ‘capodanno cinese’. “Una squadra italiana che indossa la tshirt con i nomi in cinese in una partita di campionato mostra una resa incodizionata allo yuan più che scelta di marketing”, s’indigna un fan su Twitter. “È uno scherzo di carnevale o davvero questi si son fatti mettere la scritta in cinese sulla maglia (dietro) al posto del cognome?”, chiede incredulo un altro utente.

Lukaku scatenato, ma è polemica

La partita si sblocca per un rigore che scatena polemiche, ma che si rivela piuttosto netto. “Hoedt non tocca nemmeno il pallone, di cosa si lamentano?”, scrive un tifoso nerazzurro. Dal dischetto Lukaku non sbaglia e non sbaglia neppure in chiusura di primo tempo, quando firma il raddoppio in sospetto fuorigioco. “Un rigore inesistente e un gol in fuorigioco, il destino di questo campionato è già scritto”, mette le mani avanti una tifosa del Milan. “Rigore netto e fuorigioco inesistente, come confermato da Var e griglie: peggio dello stucchevole piagnisteo di ieri di Pirlo“, la replica perentoria.

La partita nella partita di Biasin

Come al solito, è interessante seguire la partita nella partita del giornalista-tifoso nerazzurro Fabrizio Biasin. Il primo commento è una dedica ‘da innamorato’ a Lukaku: “21 gol stagionali a San Valentino“. Diventeranno 22 una ventina di minuti dopo, ma nel frattempo il migliore in campo è già diventato un altro: “Gran bel primo tempo, da una parte e dall’altra. Menzione speciale per Skriniar, fin qui perfetto”. Nella ripresa un eloquente: “Lukaku è in crisi”.

Eriksen meglio di Ronaldo

A stupire in positivo i tifosi, al di là di una prestazione complessivamente diligente e positiva, è la perfetta padronanza dell’italiano di Eriksen al momento delle interviste. “Questo parla italiano meglio di Ronaldo, che dopo tre anni a stento riesce a dire ciao”, osserva un fan. “Se Conte continua a non dargli spazio può sempre proporsi per delle letture di Dante“, è il suggerimento di una supporter.

La ripresa scoppiettante

La rete fortunosa di Escalante su punizione riapre i giochi e scatena nuove, vecchie ansie: “La Lazio ha un Immobile in attacco, noi un immobile in porta”, scrive un tifoso preoccupato. Ma poi arriva la progressione poderosa di Lukaku, che porta al 3-1 di Lautaro. “Mossa tattica di Conte geniale. La squadra ha più equilibrio e simpatia con il nuovo ruolo di Vidal: panchinaro”, è la battuta.

SPORTEVAI | 14-02-2021 22:45