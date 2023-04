L'Inter per uscire dalla crisi si affida alla psicologa di Sofia Goggia: la soluzione di Marotta

Si tratta di Lucia Bocchi, ha già aiutato la sciatrice Sofia Goggia. Nel 2011 Marotta si affidò già a un terapeuta

Quando si affronta una crisi, per quanto si detesti una simile semplificazione a questo punto del campionato, si deve pur adottare una strategia imprimendo degli elementi di discontinuità che aiutino anche solo a distogliere l’attenzione, da parte dei media, sul capro espiatori di quel che sta patendo l’Inter. Simone Inzaghi, allenatore discusso e ormai accusato da una certa tifoseria, potrebbe essere sostituito dall’ex Christian Chivu, ma non solo.

Quanto studiato da Beppe Marotta investirebbe ogni singolo componente del gruppo squadra che, forse, si è perso dopo aver vissuto una prima parte semplice, relativamente. O in cui, banalmente, tutto funzionava. Per questo è stata ingaggiata un’esperta, una psicologa in grado di fornire strumenti e competenze differenti.

Inter, la decisone di Marotta per uscire dalla crisi

I nerazzurri, attesi dalla semifinale d’andata di Coppa Italia contro la Juventus in programma questo martedì 4 aprile alle 21 all’Allianz Stadium, sono reduci da tre sconfitte consecutive in campionato, che hanno inoridire i tifosi e hanno scalfito le sicurezze di Lukaku, Lautaro e Barella sul quarto posto in classifica.

La Roma è una minaccia, se si guarda oltre e si studia il calendario per conquistare quel risultato funzionale a Champions League, con la formazione di Simone Inzaghi chiamata quindi ad invertire la tendenza nelle prossime settimane. Chivu sarebbe pronto? Anche se così fosse, da stasera in avanti, si devono vedere quei risultati indispensabili per fare punti e blindare almeno gli obiettivi minimi.

A scegliere una via diversa pare sia stato proprio Marotta, che stando a Repubblica, ha valutato e avallato la decisione di inserire con maggiore incisività una nuova figura all’interno dello staff che possa lavorare sull’aspetto mentale del collettivo che sembra sperduto, in questi ultimi scontri in campionato.

Chi è Lucia Bocchi, la psicologa dell’Inter

La scelta è caduta su una figura altamente specializzata, la psicoterapeuta e psicologa dello sport Lucia Bocchi, che ha lavorato a stretto contatto con la campionessa italiana Sofia Goggia nei momenti più delicati della sua carriera sportiva ed aveva inoltre collaborato in precedenza con l’Inter, sotto la gestione di Antonio Conte.

La stessa professionista, sul social Linkedin, indica tra le sue attività il ruolo di consulente dell’area psicologica per l’Inter dal 2020 ad oggi. Un’attività che segue in parallelo al suo rapporto con la FISI, con la quale ha collaborato e collabora in qualità di psicologa dello sport da quasi due anni anche per la squadra di snowboard alpino. Inoltre, è responsabile ricerca e sviluppo del Centro Studi e formazione in Psicologia dello Sport.

Il ritiro pre partita bandito

E proprio la professionista avrebbe suggerito di evitare il ritiro pre partita, consuetudine che invece è assai in auge anche in altri club, suggerendo di far dormire a casa i calciatori prima della sfida di Coppa Italia contro la Juventus.

Una linea differente che deciderà il campo se davvero già interessante, per quel che i giocatori saranno in grado di dare contro l’avversaria in Coppa Italia.

