Inter-Stella Rossa, dove vederla in diretta tv e streaming Champions League 2024/2025: orario e probabili formazioni

Dopo il pareggio all'esordio col City, l'Inter ospita la Stella Rossa al Meazza in occasione della seconda giornata: le scelte dei due allenatori, dubbi in attacco per Inzaghi.

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Via alla seconda giornata di Champions League. Dopo il pareggio col City, l’Inter ospita la Stella Rossa al Meazza in un match che va assolutamente vinto per scalare la classifica. Inzaghi pensa al turnover, ben conscio dell’importanza della posta in palio.

Champions, Inter-Stella Rossa: quando si gioca

Luci a San Siro. L’Inter debutta in casa in questa rinnovata edizione della Champions League contro i serbi della Stella Rossa: le due squadre scenderanno in campo stasera, martedì 1 ottobre, con fischio d’inizio fissato alle 21:00.

Dopo l’ottimo 0-0 imposto al Manchester City, la squadra di Simone Inzaghi non può e non deve fallire l’appuntamento con i tre punti contro il meno quotato club di Belgrado. A seguire i nerazzurri affronteranno Young Boys, Arsenal, Lipsia, Bayer Leverkusen, Sparta Praga e Monaco.

Partita: Inter-Stella Rossa

Inter-Stella Rossa Dove: Stadio Giuseppe Meazza, Milano

Stadio Giuseppe Meazza, Milano Quando: martedì 1 ottobre 2024

martedì 1 ottobre 2024 Orario: 21:00

21:00 Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252

Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 Diretta Streaming: Sky Go, Now

Sky Go, Now Competizione: Champions League

Abbonati a Sky per non perderti la nuova Champions in tv e streaming!

A che ora e dove vedere Inter-Stella Rossa in diretta TV

La partita tra Inter e Stella Rossa, valevole per la seconda giornata di Champions League, sarà trasmessa in tv su Sky. Sarà possibile vedere il match dell’undici di Inzaghi sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K e Sky Sport 252.

Champions, Inter-Stella Rossa dove vederla in streaming

Per quanto riguarda lo streaming, c’è l’opzione Sky Go, app dell’emittente satellitare disponibile su pc, smartphone e tablet. L’applicazione può essere scaricata anche su vari tipi di televisori, collegandoli a console come PlayStation o Xbox One, o tramite dispositivi come Google Chromecast, Apple TV e Amazon Firestick. Infine Now, piattaforma che trasmette i contenuti del palinsesto targato Sky.

Le probabili formazioni

Rispetto alla partita con l’Udinese, Inzaghi potrebbe stravolgere o comunque modificare in maniera sostanziale l’undici iniziale. Toccherà a Zielinski, che finora non ha trovato tantissimo spazio, sostituire l’infortunato Barella. In mezzo al campo è ballottaggio Frattesi-Mkhitaryan. Ma le vere incognite sono in attacco.

Se Taremi sembra abbastanza sicuro di partire dal primo minuto, il dubbio riguarda il suo partner. Arnautovic è più di un’opzione, ma lasciare in panchina capitan Lautaro, che si è finalmente sbloccato segnando due gol al Bluenergy Stadium, non è certo una scelta facile.

Ecco le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Zielinski, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Taremi; Arnautovic. Allenatore: Simone Inzaghi

Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Zielinski, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Taremi; Arnautovic. Allenatore: Simone Inzaghi Stella Rossa (4-2-3-1): Ilic; Seol, Drkusic, Djiga, Rodic; Elsnik, Hwang; Olayinka, Ivanic, Milson; Bruno Duarte. Allenatore: Vladan Milojevic

L’arbitro del match

A dirigere il match tra Inter e Stella Rossa sarà il tedesco Felix Zwayer, coadiuvato dagli assistenti Kemper e Dietz. Quarto uomo Badstunber. Al VAR ci sarà Dankert, assistito da Brand. Zwayer ha già arbitrato i nerazzurri tre volte: il bilancio è di due vittorie e un pareggio.