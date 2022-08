31-08-2022 15:00

L’inter, arriva al Derby di Milano, con una convincente vittoria per 3 a 1 contro la Cremonese. Dopo il k.o con la Lazio arrivano così i tre punti e un po’ di fiducia in vista di sabato quando sarà sfida al Milan campione d’Italia.

Inter, Barella ritrovato

Simona Inzaghi si può così godere, anche se non del tutto soddisfatto, i tre punti ma soprattutto un ottimo Nicolò Barella, autore della rete del 2 a 0 con un gol da rivedere più volte con un destro al volo da antologia. Il centrocampista, per molti “Capitan Futuro” (in lizza per la fascia uno tra lui e Bastoni) dopo la brutta prova dell’Olimpico si è rifatto e ha brillato con un primo tempo da protagonista in cui ha dettato tempi e ritmi in mezzo al campo.

Capitan Futuro Barella si è ripreso il centrocampo

Il centrocampista sardo si è riscattato dopo l’opaca prestazione e qualche incertezza di troppo sfoggiata contro la Lazio. Contro la Cremonese è apparso ritrovato e trasformato, deciso e preformante sin dal primo minuto in grado anche di costruire la ripartenza da cui è nato il primo gol di Correa. Poi ha dato una palla in appoggio a Calhanogluu che ha sfiorato il gol, fino alla rete da lui stessa siglata. Per tutta la partita così ha continuato a essere il perno del centrocampo fino a quando ha concluso il match lanciando Lautaro al terzo gol.