Sarri: "Alla Lazio non sono felice. La società non mi ha mai ascoltato". Gasperini e il siparietto con Allegri: "Bravo Max"

Le parole dall'Olimpico dopo la vittoria per 2-0 della Roma contro la Lazio. Euforia per Gasperini, tutt'altro umore per Sarri che attacca la società

Cresciuto tra una staccata di Alonso, un dritto di Federer e un fade away di Kobe, il calcio ha la meglio. Ha seguito diverse manifestazioni sportive e non. Ama scoprire nuove storie e raccontarle.

La Roma vince il derby e si avvicina al ritorno alla Champions League: 2-0 contro la Lazio in un Olimpico deserto per metà e dipinto di giallorosso nell’altra. A un giornata dalla fine del campionato, la Roma si porta al quarto posto, a +2 su Como e Juventus. Un gol per tempo per la squadra di Gian Piero Gasperini, entrambi segnati da Mancini sempre di testa. È lui l’uomo chiave di questa stracittadina fondamentale per le ambizioni future della Roma. L’allenatore dei giallorossi ha parlato a Dazn nel post partita e ha esordito con un bel dialogo con Allegri, che lo ha elogiato: “Grazie per le belle parole. Abbiamo ancora 90 minuti da giocare. Campionato straordinario, oggi emozione enorme. Siamo tutti giustamente felici perché domenica dipende da noi e non dall’avversario. Abbiamo una settimana per concentrarci e realizzare un traguardo che volevamo a tutti i costi. Bravo Max!”.

Le parole di Gasperini

Roma al quarto posto, frutto anche della sconfitta inaspettata della Juventus: “Ce lo auguravamo. Siamo stati bravi a concentrarci sulla nostra partita. La Lazio è una squadra di valore, ha una rosa importante. Primo tempo di difficoltà, nel secondo abbiamo fatto meglio. Abbiamo concesso poco a loro”. Ma l’obiettivo non è stato ancora raggiunto: “Non dobbiamo farci prendere troppo dall’entusiasmo. Domenica abbiamo un’altra gara, l’ultimo passo di questa rincorsa incredibile. Il traguardo sarebbe veramente bello per noi”.

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Una giornata indimenticabile per Mancini che ha deciso la sfida con una doppietta: “Oggi Mancini ha fatto una doppietta in un derby e rimarrà indelebile. Ma questa squadra ha sempre avuto tanti capitani, un gruppo solido che ha saputo amalgamare anche i nuovi. Mai avuto problemi nella gestione delle formazioni, tutti hanno dato il massimo. Abbiamo attraversato pochissimi momenti negativi”. Tornando sullo scontro diretto all’Olimpico contro la Juve: “Il 3-3 contro la Juve pensiamo che sia stato un momento difficile, ma ci ha dato consapevolezza di avere qualità e fare dei gol. Abbiamo segnato con tanti giocatori diversi e abbiamo cominciato a vincere le partite”.

“Dybala vorrebbe rimanere e io sarei contento”

Gasperini ha concluso parlando del futuro di Paulo Dybala. L’argentino a Parma aveva detto che quella di oggi probabilmente sarebbe stata la sua ultima partita all’Olimpico. Gasperini ha commentato la situazione: “Materia della prossima settimana. C’è la proprietà e quando ci sono loro ci sono decisioni immediate. C’è la volontà del giocatore e io sarei molto contento. Avevamo diversi giocatori in scadenza ma hanno avuto un attaccamento eccezionale alla Roma”.

Anche Cristante a Dazn ha commentato il balzo in classifica della Roma: “Siamo contenti, gioia doppia perché ci siamo messi dove volevamo essere. Ora manca l’ultimo ostacolo. Quest’anno ci sono stati tanti cambiamenti, già dal ritiro abbiamo continuato a crescere seguendo le idee del mister”. Secondo il centrocampista, la chiave è stata il lavoro della squadra al seguito di Gasperini: “In una stagione lunga ci sono alti e bassi, ma da inizio anni siamo stati bravi a seguire il mister. In pochi a inizio stagione pensavano che potevamo essere tra le prime quattro. Gasperini è stato determinante e noi gli siamo andati dietro fin da subito. Non siamo mai scesi in classifica, l’abbiamo seguito forte e ci meritiamo di essere lì. Però manca ancora l’ultimo tassello che è fondamentale”.

Sarri contro la società: “Non mi hanno mai ascoltato. Per il futuro..”

Ha parlato anche in conferenza stampa Maurizio Sarri, che ha riservato parole pesanti contro la società: “Rimanere? Vediamo cosa mi dice la società, per ora nessuno mi ha detto nulla. Quest’anno non mi è piaciuto, non sono mai stato ascoltato e non sono felice. Vediamo”. Prova a metterci anche una vena di ironia: “Vedo che non vi importa della partita… Uno deve parlare dell’ambiente e separatamente della società: a livello di ambiente, rimarrei. A livello societario, se i piani non collimano è meglio separare. Di piani io non ne ho sentiti. L’anno prossimo sarà l’anno 1, abbiamo tanti in scadenza e tanti che vogliono andare via. Faccio fatica a risponderle”. Sarri ha parlato anche dell’assenza di Zaccagni in una partita così importante: “Oggi era impossibile, Zaccagni faceva fatica a camminare, figuriamoci a calciare. Nei primi giorni non si può far giocare”.

Sarri a Dazn ha commentato così la partita: “Noi abbiamo fatto una buona partita per 60 minuti. Abbiamo la responsabilità di aver preso due gol su palla ferma. Buona partita, peccato che è finita così. Ma la squadra non ha avuto un brutto approccio”. Tornando sulla finale persa di Coppa Italia: “Purtroppo sono abbastanza abituato a perdere le finali di coppa nazionale, ma bisogna farsene una ragione. Abbiamo perso contro i campioni d’Italia dopo un percorso di grande livello. Fa più male perdere il derby”. Infine le parole sul suo futuro, ribadendo quanto detto in conferenza: “Nessuno mi ha parlato di programmi futuri. Ogni allenatore vorrebbe avere voce in capitolo, e quest’anno sono stato ascoltato zero”.