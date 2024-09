Nations League: Israele-Italia, orario, perchè si gioca a Budapest, formazioni e dove vederla in tv

Gli azzurri tornano in campo in Nations League: l'Italia sfida Israele sul neutro di Budapest. Le possibili scelte di formazione dei due CT

L’Italia chiamò. Sono stati quasi 6 milioni di italiani a vedere la rinascita – dopo la deludente eliminazione agli ottavi ad Euro 2024 – della Nazionale del CT Spalletti che ha trionfato contro la Francia per 3-1. Domani ci sarà già il secondo appuntamento per l’Italia che scenderà in campo contro Israele in Nations League.

Israele-Italia: dove vederla in tv e perché si gioca a Budapest

La gara tra Israele e Italia, valida per la seconda giornata di Nations League, è in programma domani, lunedì 9 settembre alla Bozsik Arena di Budapest. Come ben noto, infatti, in Israele è in atto un conflitto contro Hamas, che ha spinto per forza di cose le organizzazioni sportive a vietare di disputare eventi lì, per garantire la sicurezza di tutti. Per questo motivo, le partite della nazionale biancoblù si giocheranno in sede neutra, ed è stata scelta la Bozsik Arena di Budapest , con calcio d’inizio fissato alle 20:45. La sfida sarà visibile in chiaro: in diretta tv su RAI 1 e in streaming sull’app RaiPlay.

Le probabili formazioni di Israele-Italia

Squadra che vince non si cambia ma solo fino a un certo punto. Luciano Spalletti sembra orientato a scendere in campo ancora con il 3-5-2. Senza Calafiori (fuori per trauma contusivo) la difesa a 3 davanti a Donnarumma dovrebbe essere composta da Di Lorenzo, confermato nonostante l’erroraccio che ha causato il vantaggio dei transalpini, Buongiorno e Bastoni. Sulle corsie laterali non è in discussione Dimarco, con Cambiaso – tra i migliori con la Francia – che potrebbe cedere il posto a Bellanova. Sulla mediana mediana Frattesi o Fagioli (occhio a Brescianini), ancora Ricci e Tonali, autore di una prestazione superlativa con tanto di assist di tacco a Dimarco. Toccherà a Raspadori, a bersaglio al Parco dei Principi, affiancare Retegui in attacco.

Italia (3-5-2): Donnarumma; Gatti, Bastoni, Buongiorno; Bellanova, Frattesi, Ricci, Tonali, Udogie; Raspadori, Kean. All. Spalletti

Israele (3-4-2-1): Gerafi; Nachmias, Shlomo, Gandelman; Jehezkel, Lavi, Abu Fani, Gropper; Gloukh, Solomon; Khalaili. All. Ben Simon.

Israele-Italia, l’arbitro e i precedenti

Non ha grandissima esperienza in gare di cartello Ivan Kruzliak, la scelta dell’Uefa per Israele-Italia di domani sera a Budapest, nonostante sia internazionale dal 2011. Kruzliak è nato a Bratislava nel 1984. Comincia ad arbitrare nel 2005, ma raggiunge la massima serie solo quattro anni più tardi. Nel 2011 entra a far parte degli arbitri internazionali della Fifa. Durante la stagione 2023/24 Kruzliak è stato impiegato a dirigere 14 partite della Nike Liga, la massima competizione slovacca. In Champions League lo slovacco ha diretto 3 partite, tutte durante le fasi a gironi. Durante l’Europa League le partite dirette dall’arbitro Kruzliak sono 4.

Kruzliak, domani in Israele-Italia, sarà coadiuvato dagli assistenti connazionali Branislav Hancko e Jan Pozor con Peter Kralovic IV uomo, al Var il polacco Kwiatkowski e all’Avar lo slovacco Michal Ocenas.