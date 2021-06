Italia-Belgio, azzurri cambiano posizione: in ginocchio con il Belgio

Si cambia in funzione della sensibilità e solidarietà, se lo faranno anche gli altri. In estrema sintesi, è quanto accadrà quando andrà in scena Italia-Belgio: gli azzurri si inginocchieranno in segno di rispetto e di protesta nei confronti di quanti subiscono discriminazioni razziali, perché così hanno sempre deciso e sempre verrà fatto dai belgi.

La decisione dell’Italia

Dopo la confusa manifestazione di soggettività contro il Galles, che ha indotto 5 giocatori a inginocchiarsi (Pessina, Toloi, Emerson, Belotti e Bernardeschi) mentre i compagni restavano in piedi e a optare per la formula del non aderire contro l’Austria, partita preceduta da polemiche e richiesta che hanno sancito – ancora una volta – la sovrapposizione ferma e costante del calcio alla politica, da Enrico Letta a Matteo Salvini, ecco che gli azzurri venerdì contro il Belgio cambieranno ancora posizione.

Azzurri in ginocchio contro il Belgio

La Nazionale si inginocchierà in segno di protesta contro il razzismo a differenza di quanto hanno fatto i giocatori con l’Austria, questo è quanto. Come riporta il Corriere della Sera, gli azzurri non hanno cambiato idea: faremo quello che fa la squadra avversaria. E siccome il Belgio finora si è sempre inginocchiato, i calciatori con ogni probabilità faranno lo stesso venerdì 2 luglio all’Allianz Arena di Monaco di Baviera.

Una flessibilità che collima poco con la prima spiegazione, pronunciata dal presidente della FIGC Gabriele Gravina nella conferenza stampa di chiusura di Casa Azzurri, come anche con quanto illustrato da Paolo Corbi, responsabile della comunicazione.

Il caso Chiellini

Insomma, quanto avrebbe dovuto unire, ha un effetto perverso e incontrollabile e divisivo: al di là della gaffe di Chiellini per il lapsus «nazismo», invece di «razzismo», e delle polemiche politiche, la posizione dell’Italia è stata proprio resa nota dal capitano azzurro:

“Ci inchineremo per sensibilità e solidarietà quando lo farà l’altra squadra”.

Una scelta che continuerà a suscitare dubbi e domande, a prescindere dal risultato in campo.

VIRGILIO SPORT | 28-06-2021 14:13