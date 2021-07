Italia, Cassano spietato: pesante attacco a Ciro Immobile

L’Italia si è laureata campione a Euro 2020 grazie al bel gioco portato avanti da Roberto Mancini. I protagonisti assoluti però sono stati i difensori e i centrocampisti, mentre in attacco il tifo azzurro salva pienamente soltanto Federico Chiesa. Ci si aspettava qualcosa di più da Lorenzo Insigne mentre Ciro Immobile è stato molto preso di mira sui social.

Il bomber della Lazio ha iniziato benissimo la sua avventura all’Europeo, segnando due gol nel girone in due partite disputate, regalando anche un assist a Insigne contro la Turchia. Nei match a eliminazione diretta invece, Immobile non è andato in gol.

Alla Bobo TV su Twitch, Antonio Cassano ha pesantemente attaccato Ciro Immobile senza giri di parole: “Noi avevamo un grandissimo problema, siamo diventati campioni d’Europa senza avere un attaccante. È un dato di fatto: qualcosa di unico, sì, ma merito all’allenatore che dalla prima conferenza stampa ha detto che sarebbe andato a vincerlo, l’Europeo“.

Affermazioni che coinvolgono anche Andrea Belotti, poco incisivo quando è stato messo in campo e in gol solo su rigore contro la Spagna, mentre fortunatamente il suo errore dal dischetto con l’Inghilterra non ha impedito all’Italia di festeggiare ugualmente. La frecciata di Cassano è però specialmente diretta a Immobile, l’attaccante titolare della Nazionale.

Ciro Immobile ha già risposto a modo suo alle critiche con un post su Instagram: “Dalle strade di una piccola cittadina in provincia di Napoli al tetto d’Europa. Quando devi sognare fallo in grande a volte si avvera tutto quello che desideri con tutto te stesso. I sogni si avverano contro tutto e tutti. In nemmeno un anno Scarpa d’Oro e campione d’Europa, si attaccano al c***o tutti. Continuate a parlare, nel frattempo continuo a vincere. Magnatev u limone!”. Chissà se adesso arriverà una risposta anche ad Antonio Cassano.

OMNISPORT | 13-07-2021 22:36