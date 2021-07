Italia in finale, il doppio retroscena sulla festa azzurra è virale

Italia in finale di Euro 2020 ed è festa azzurra da Wembley a Roma attraversando tutto lo stivale. Un grande risultato per la squadra di Mancini arrivato alla fine di una estenuante semifinale con la Spagna vinta ai rigori con la parata di Donnarumma su Morata e il penalty trasformato con calma olimpiaca da Jorginho. Festa appunto ma con qualche retroscena divertente che non è passato inosservato agli occhi attenti delle tv e dei social, specie con protagonisti due azzurri, Leonardo Bonucci e Marco Verratti.

Festa Italia: Bonucci scambiato per invasore da uno stweard!

Ha quasi dell’incredibile quello che è successo a Leonardo Bonucci durante i festeggiamenti in campo degli azzurri subito dopo la vittoria ai calci di rigore della semifinale con la Spagna. Il difensore della Juventus, che ha eguagliato Gianluigi Buffon al 1° posto tra i giocatori dell’Italia con più presenze agli Europei (entrambi 17), oltre che con i compagni ha voluto festeggiare l’accesso in finale dell’Italia a Euro 2020 anche con i tanti tifosi azzurri presenti a Wembley.

Bonucci come un invasore. Il difensore azzurro è andato a festeggiare davanti al settore dei tifosi italiani con uno dei suoi classici urli. Ma proprio in quel frangente è stato avvicinato da una steward che, forse, scambiandolo per un tifoso qualunque che avesse messo piede nel campo, ancor peggio, un invasore, lo ha bloccato e redarguito. Le immagini sono state riprese e diffuse dalla tv svizzera RSI. Si vede la scena ma soprattutto lo sguardo di Bonucci tra l’interdetto e il divertito, come a dire “ma che sta succedendo?”. Probabile anche che la steward abbia semplicemente chiesto al giocatore di non aizzare la folla per evitare assembramenti sugli spalti o ulteriori invasioni di campo. Ma la scena resta epica ed in poche ore è diventata virale sui social.

Festa Italia, Verratti scova un tifoso tra gli azzurri

E se Bonucci è stato scambiato per un invasore, uno dei tanti di questi Europei, c’è chi è riuscito davvero ad eludere i controlli degli steward. Ma ha trovato in Verratti un perfetto agente di sicurezza. Sempre durante i festeggiamenti degli azzurri, ad un certo punto un tifoso azzurro, con tanto di tuta della Nazionale, riuscendo a sgusciare agli addetti alla sicurezza di Wembley, si è infiltrato in campo festeggiando con gli azzurri l’accesso in finale.

Verratti scova l’intruso. Quando è stato il momento della foto di gruppo, ha avuto perfino l’ardire di imbucarsi tra gli azzurri. In quel momento ha abbracciato Verratti che si è voltato verso di lui, lo si vede dalle immagini virali in rete, lo ha guardato e gli ha detto chiaramente: “ma chi ca..o sei?”. Ed è in quel momento che un paio di steward sono arrivati a prendere in consegna il tifoso imbucato per portarlo via.

Prima Bonucci poi Verratti: social in delirio

“E comunque con Verratti che chiede “chi sei?” al tifoso entrato in campo a festeggiare con la squadra e Bonucci scambiato per invasore possiamo chiudere la serata con un’altra dose di sano trash” è la perfetta fotografia scattata idealmente con un tweet da un tifoso azzurro. Come la tifosa che scrive: “sto piangendo ma il tifoso che si è lanciato su verratti durante i festeggiamenti è riuscito a entrare anche nella foto ufficiale”.

SPORTEVAI | 07-07-2021 08:28