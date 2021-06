Italia, Pellegrini: "Non giocherò l’Europeo, c’è tanta amarezza"

Nemmeno il tempo di iniziare, che questi Europei per Lorenzo Pellegrini sono già finiti. Il centrocampista della Roma saluta infatti l’Europeo ad un giorno dal calcio d’inizio. Il capitano dei giallorossi è alle prese con un problema al flessore, e non potrà prendere parte alla competizione con la Nazionale Azzurra. Al suo posto già convocato Castrovilli della Fiorentina. Nonostante il ko, il classe ’96 ha voluto dire la sua sui social. Un post pieno di malinconia ma anche di supporto ai compagni che scenderanno in campo.

“Purtroppo questo maledetto problema alla coscia non mi permetterà di giocare questo europeo. L’amarezza in questo momento è molta…ma è proprio ora che bisogna stringersi ancora di più e fare il tifo per questo gruppo fantastico di uomini veri che di sicuro darà l’anima ogni partita dall’inizio alla fine. Io ci credo. Forza ragazzi, Forza Italia. Tutti insieme.”

OMNISPORT | 10-06-2021 14:11