Italia,Pistocchi: Figc voleva Ranieri, ecco chi ha scelto Mancini

Fermiamo per un attimo le immagini di esultanza del popolo azzurro, in festa per il terzo successo di fila agli Europei, e facciamo rewind. Tornando indietro di quattro anni, quando la Nazionale allenata da Ventura fallì la qualificazione ai Mondiali dopo la celebre (in negativo) partita con la Svezia a San Siro. C’era da ricostruire tutto, rifondare una nazionale e scegliere giocatori per un nuovo ciclo e per la Federcalcio non fu facile scegliere a chi affidare questo compito. Alla fine toccò a Roberto Mancini che, un po’ a sorpresa visto che aveva ancora parecchi ammiratori tra i top-team, accettò l’incarico. Ma chi fu a scegliere proprio il Mancio? Lo ricorda Maurizio Pistocchi su twitter.

Pistocchi dà a Costacurta tutti i meriti della scelta di Mancini

Il giornalista ex Mediaset scrive: “Bisogna dare a Billy ciò che è di Billy: Mancini CT è stata una sua scelta, contro il parere di tutta la FIGC, che voleva Ranieri che è un buon allenatore, ma Mancini ha dimostrato di avere idee e coraggio: la Nazionale mi piace anche quando non vince”.

I tifosi preferiscono rimanere ancora cauti su Mancini

Fioccano le reazioni via social: “Come sceglievi facevi bene, due grandi allenatori, facile quando è così, il problema è quando scegli Ventura…” o anche: “Mancini sta facendo un buon lavoro, ma diciamo la verità, la vera forza è il movimento italiano, pur con talenti non eccelsi abbiamo tanti giocatori giovani di livello e con una formazione eccellente”

C’è chi vuole ancora aspettare prima di dare giudizi: “Io aspetterei di affrontare le squadre forti, per ora ha battuto mezze squadre. Io non sono così convinto di questa nazionale” o anche “Arriveremo ai quarti anche sta volta. Ma con la differenza (oggettiva) che l’Italia di Conte battè Belgio e Spagna, questa Nazionale non squadre di questo livello. Poi oh spero di cuore di sbagliarmi”

C’è chi scrive: “Tutti riconoscono che 30 risultati utili non son mai casuali, noi invece :ma contro squadre deboli.. Le ultime 30 partite del Belgio contro quali avversarie le ha giocate?”. Un altro osserva: “Ma oltre a Costacurta chi c’è dietro Mancini per essere così intoccabile? Quand’era all’Inter, dove fece un ottimo lavoro, gliene dicevano dietro di ogni…” e infine. “Mancini – e il suo staff – dà un gioco. Ranieri “mancu guaei”, si dice a Genova…”.

SPORTEVAI | 21-06-2021 10:25