Italia regina dell'atletica: in festa anche Sibilio

C’era una volta l’Italia povera in arnese nell’atletica leggera. Già prima dell’epica doppia impresa di Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs, le prime gare in pista avevano evidenziato un movimento in crescita, tra finali conquistate e record italiani migliorati.

L’ultimo in ordine di tempo è quello di Alessandro Sibilio, che proprio pochi minuti prima del doppio oro italiano a Tokyo aveva ottenuto la qualificazione alla finale dei 400 metri ostacoli con un 47”93 che vale la seconda prestazione tricolore di sempre, alle spalle del solo Fabrizio Mori (47.54).

Poderosa la rimonta del napoletano, risalito dal sesto posto all’imbocco del rettilineo fino in terza posizione.

Inevitabile l’emozione a fine gara ai microfoni di ‘Rai Sport’: “Sono stati i 10 minuti più lunghi della mia vita, sono quasi in lacrime. Non piango solo perché sono qui a fare l’intervista. Voglio ringraziare la mia mental coach, ieri volevo non correre, ero sconfortassimo e mi ha dato una grossa mano”

“Oggi ho avuto un inizio difficile, poi sono andato in progressione, ma non pensavo di essere tra i migliori. L’ho sognato tante volte“.

OMNISPORT | 01-08-2021 16:24