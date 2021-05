Italia Under 21, i convocati di Paolo Nicolato perla fase finale dell'Europeo

Paolo Nicolato, tecnico dell’Italia Under 21, ha diramato la lista ufficiale dei convocati per la fase finale, quella ad eliminazione diretta, dell’Europeo di categoria. Lunedì sera alle ore 21 l‘Italia Under 21sarà di scena a Lubiana per i quarti di finale contro il Portogallo.

Ecco le scelte del CT Paolo Nicolato. Pinamonti, Raspadori e Scamacca Ok:

Portieri: Marco Carnesecchi (Cremonese), Michele Cerofolini (Reggiana), Alessandro Plizzari (Reggina);

Difensori: Raoul Bellanova (Delfino Pescara), Pietro Beruatto (Vicenza), Enrico Delprato (Reggina), Matteo Lovato (Hellas Verona), Lorenzo Pirola (Monza), Luca Ranieri (Spal), Marco Sala (Spal), Alessandro Vogliacco (Pordenone), Gabriele Zappa (Cagliari);

Centrocampisti: Davide Frattesi (Monza), Giulio Maggiore (Spezia), Youssef Maleh (Venezia), Tommaso Pobega (Spezia), Samuele Ricci (Empoli), Nicolò Rovella (Genoa);

Attaccanti: Patrick Cutrone (Valencia), Andrea Pinamonti (Inter), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Genoa), Riccardo Sottil (Cagliari).

OMNISPORT | 30-05-2021 18:56