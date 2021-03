Italia Under-21, Nicolato: "Con la Spagna è come andare all'università"

In vista del match con la Spagna, il tecnico dell’Italia Under-21 Nicolato è intervenuto in conferenza stampa: “Faremo dei cambi rispetto alla prima gara. Sostenere partite così ravvicinate di questo livello diventerebbe ancora più difficile. Quanto al modulo vedremo. A centrocampo scelte strette, siamo in pochi e la gara con la Repubblica Ceca ci ha ridotto le scelte in tutti i reparti. Contro i cechi abbiamo pensato troppo al risultato, che deve essere la conseguenza di un comportamento e non messo davanti a tutto”.

E’ sicuramente il match più complicato del girone B degli Europei: “Ci aspettiamo di andare all’Università e spero di andarci con matricole spensierate nel modo di fare. Se saremo inferiori stringeremo loro la mano. Della partita scorsa sono all’80% soddisfatto. Voglio un’Italia che pensi a mostrare le proprie qualità senza preoccuparsi di nulla”.

“Bisognerà avere pazienza e solidità mentale per sopportare il loro possesso palla molto efficace ma dovremo cercare di dare fastidio quando avremo la palla – ha continuato il ct dell’Under 21 -. Siamo di fronte ad una squadra che ha fatto 4 finali nelle ultime 5 edizioni del torneo e tre volte ha vinto: sarà interessante confrontarci ma senza paura, altrimenti non possiamo andare da nessuna parte”, ha concluso.

OMNISPORT | 26-03-2021 18:58