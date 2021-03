Italia Under-21, Nicolato: "Orgogliosi dei quarti, dell'espulsione non parlo"

Al termine del match vinto 4-0 contro la Slovenia, il ct dell’Italia Under-21 Paolo Nicolato ha festeggiato il pass ai quarti dell’Europeo ai microfoni di Rai Sport: “I complimenti li faccio al mio staff che ha lavorato duramente in questo periodo non semplice per le scelte che abbiamo dovuto fare a causa di tutti i problemi che abbiamo avuto. Siamo orgogliosi per i risultati che abbiamo conquistato, siamo usciti da grandi difficoltà e abbiamo ottenuto dei risultati importanti. Marchizza? Dell’espulsione non voglio parlare, mi spiace per Marchizza prima di tutto, ma se questo era il metro di giudizio utilizzato dagli arbitri evidentemente siamo stati noi incapaci di capirlo”.

Nicolato ha vinto una gara importante nonostante le tante assenze: “Oggi allestire una squadra era difficile. Ma l’abnegazione di questi ragazzi lo ha reso possibile, avevamo la rosa ridotta all’osso. Intanto siamo contenti di essere arrivati ai quarti, non era scontato, né facile, ci giocheremo come al solito tutte le nostre possibilità”

OMNISPORT | 30-03-2021 23:57