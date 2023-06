Italia Under 21, parte il toto-c.t.: ecco i talenti da cui ripartire

Dopo il flop agli Europei e la mancata qualificazione alle Olimpiadi la Figc intenzionata a sostituire Nicolato: tre i tecnici in corsa. E in formazione arrivano Casadei e gli altri U20

30-06-2023 11:52

La sconfitta contro la Norvegia che è costata l’eliminazione dagli Europei Under 21 è stata l’ultima partita di Paolo Nicolato da c.t. dell’Italia U21. La Figc è intenzionata a cambiare commissario tecnico, i candidati per ripartire sono tre e tutti provengono da una formazione federale: Alberto Bollini, Chicco Evani e Carmine Nunziata. In campo, invece, saranno i talenti dell’Italia U20 d’argento ai Mondiali d’Argentina come Casadei e Baldanzi a dover dare la svolta.

Italia Under 21: Nicolato verso l’addio, Bollini il favorito nel toto-c.t.

Paolo Nicolato ha esaurito la sua avventura da c.t. dell’Italia Under 21 con la sconfitta rimediata contro Norvegia, che ha determinato l’eliminazione degli azzurrini dagli Europei di Georgia e Romania. La Figc riflette sul suo sostituto, che proverrà anch’egli da ambienti federali. In pole position per rimpiazzare Nicolato c’è Alberto Bolini, 57 anni, attuale c.t. dell’Italia U19: i Mondiali di Malta, al via a breve, potrebbero rappresentare una sorta di prova generale per un allenatore giovanile di lunga esperienza (è stato a lungo nel vivaio della Lazio) e che dal 2019 fa parte dello staff tecnico della Figc.

Italia Under 21: Evani e Nunziata le alternative a Bollini

Le alternative a Bollini per l’Italia Under 21 sono due, anch’esse di estrazione federale. La prima è Alberico “Chicco” Evani, attuale collaboratore di Roberto Mancini nello staff della Nazionale maggiore. L’altro è Carmine Nunziata, il c.t. che ha condotto l’Italia U20 alla sorprendente medaglia di argento ai Mondiali di categoria in Argentina, poche settimane fa.

Italia Under 21: Casadei e Baldanzi i ragazzi da cui ripartire

Il toto-c.t. per l’Italia U21 è appena iniziato, ma intanto c’è già una certezza nel futuro di questa nazionale: a prescindere da chi la allenerà, non potrà fare a meno dei talenti sbocciati con l’Italia U20 ai Mondiali d’Argentina. Dopo l’exploit in Sudamerica con i suoi 7 gol in altrettante partite, Cesare Casadei è una promessa deve assaggiare al più presto possibile l’atmosfera dell’U21 per prepararsi poi al salto nella Nazionale maggiore. E un futuro simile attende altri suoi compagni di squadra dell’U20: dal fantasista Tommaso Baldanzi, che vanta anche un campionato di serie A alle spalle, a Simone Pafundi (pupillo di Mancini che l’ha già convocato con la sua Italia) e Giuseppe Ambrosino, attaccanti che potrebbero dare una grossa mano a una squadra che non ha di certo mostrato una certa facilità a fare gol.