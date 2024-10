Italia U.21-Irlanda: orario, formazioni, dove vederla in tv e in streaming

Agli azzurrini di Nunziata basterà pareggiare contro l'Irlanda per qualificarsi ai prossimi campionati europei in programma in Slovacchia

Basterà un pareggio all’Italia Under 21 per ottenere la qualificazione ai prossimi campionati europei in programma l’anno prossimo in Slovacchia. Gli azzurrini di Carmine Nunziata affrontano l’Irlanda, obbligata alla vittoria per strappare all’Italia il primo posto nel gruppo A. L’andata è terminata 2-2.

Italia U.21-Irlanda, dove vederla in tv e in streaming

Italia-Irlanda Under 21 si disputerà domani sera, alle ore 18.30, allo stadio “Nereo Rocco” di Trieste. L’incontro sarà trasmesso in diretta su Rai 2 e in streaming su Rai Play.

Le altre gare del gruppo A sono Norvegia-Turchia, rispettivamente terza e quarta del girone e San Marino-Lettonia, le ultime due della classe. La classifica, a un turno dal termine della fase a gironi, è la seguente: Italia 21 punti, Irlanda 18, Norvegia 16, Turchia 13, Lettonia 8, San Marino 0.

Italia U.21-Irlanda, le probabili formazioni

Il commissario tecnico Carmine Nunziata confermerà il 4-3-1-2. Pochi dubbi in tutti i reparti, con Desplanches che prenderà posto tra i pali. Al centro della difesa agiranno Pirola e Ghilardi, mentre sulle corsie esterne stazioneranno Zanotti e Turicchia.

Centrocampo dinamico e di qualità, con Bove e Casadei ai lati del cagliaritano Prati. Sulla trequarti, dietro le due punte, inventerà gioco Baldanzi, autore di una tripletta nel 3-0 conquistato dagli azzurrini in casa della Norvegia, fondamentale per allungare il passo in classifica ai danni dell’Irlanda e per avvicinare la qualificazione alla fase finale.

In attacco, Pio Esposito dovrà aprire gli spazi al più rapido Gnonto, a segno due volte nel confronto dell’andata e desideroso di confermarsi per tornare in nazionale maggiore.

ITALIA U21 (4-3-1-2): Desplanches; Zanotti, Pirola, Ghilardi, Turicchia; Bove, Prati, Casadei; Baldanzi; Gnonto, Pio Esposito. All. Nunziata.

L’Irlanda dovrebbe scendere in campo con un accorto 5-3-2, che in fase d’attacco si trasforma in 3-5-2, con Curtis e Roughan (a segno nell’1-1 contro la Norvegia, venerdì scorso) a spingere sulle corsie esterne. In difesa giocheranno Abankwah dell’Udinese, Adegboyega e Garcia MacNulty, a protezione di Brooks. Centrocampo a tre con Healy in regia e Philips e Moran mezzali. In attacco Kenny con Emakhu.

IRLANDA U21 (5-3-2): Brooks; Curtis, Abankwah, Adegboyega, Garcia MacNulty, Roughan; Phillips, Healy, Moran; Kenny, Emakhu. All. Crawford.

Italia U.21-Irlanda, precedenti e arbitro

Quello di domani a Trieste sarà l’undicesimo confronto tra Italia e Irlanda Under 21. Il bilancio dei 10 precedenti è nettamente a favore degli azzurrini, che hanno vinto 6 volte e subito una sola sconfitta (3 i pareggi).

Quaterna arbitrale tutta svedese per l’occasione: a dirigere l’incontro sarà il signor Adam Ladeback, coadiuvato dagli assistenti Niklas Nyberg e Daniel Yng. Quarto ufficiale il signor Oscar Johnson.