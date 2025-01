Jannik Sinner definitivo con Anna Kalinskaya nel vortice emozionale degli Australian Open 2025

La conclusione di una relazione che ha sempre fatto discutere per la notorietà di entrambi, trascinati loro malgrado in un turbinio di dichiarazioni, reazioni e anche intromissioni

Le conseguenze dell’amore, ai tempi dei social, si misurano anche su parametri quantitativi, ovvero sul defollow che Jannik Sinner ha perfezionato operando la cesura conclusiva, attesa ma non ancora definitiva, che ha messo via quella relazione che aveva reso pubblica. Il rapporto con Anna Kalinskaya parrebbe cosa appartenente al passato. A un passato remoto.

Il saluto cordiale, l’abbraccio freddo che nulla aveva di confidenziale aveva suggerito all’avvio di questi Australian Open che poco da spartire vi fosse ancora tra i due. Questo sigillo sarebbe solo un timbro, una formalità su cui ci riserviamo di auspicare un finale comunque sereno.

La decisione di Sinner su Instagram: addio Kalinskaya

Perché Jannik, oggi, ha rivolto un saluto al suo super coach, Darren Cahill, che riserva una certa amarezza e che deve averlo emozionato, indotto a cedere in qualche punto non specificato della sua mentalità vincente se ha perso un set contro uno Schoolkate eccellente, ma non certo minaccioso rispetto al numero 1 del ranking mondiale.

E così adesso che l’abbraccio di saluto con Anna ha sentenziato una fine che forse era già scritta, ma non esplicita, la decisione maturata di non seguire più su Instagram la tennista russa è un quid che non aggiunge altro.

Sinner accede al terzo turno degli AO 2025

Fine di una storia d’amore e di tennis

La loro relazione era nata nell’ambito di incroci comuni e inevitabili, tra un torneo e l’altro, e ne avevano giovato entrambi anche se la pressione dei media, le ripetute difficoltà accusate soprattutto a Wimbledon da Jannik e il ritiro dalle Olimpiadi di Parigi last second avevano alimentato un partito ingiustamente critico nei riguardi di Kaliskaya, la quale ha avuto i suoi alti e bassi (è stata costretta al ritiro agli AO dopo la prova discreta nel doppio a Brisbane) ma ha anche accompagnato Sinner per quasi un anno.

La crisi era palese già dopo Pechino e quel bacio in tribuna a conclusione degli US Open, secondo Slam stagionale vinto da Jannik, non poteva che significare la firma su un accordo intimo che non li ha protetti dalle inevitabili osservazioni, sovrapposizioni tra pubblico e privato, interferenze non richieste e obblighi legati alle rispettive carriere.

Da tennista e influencer, nel caso di Anna sempre più al centro del mondo della moda e del beauty come testimoniato dall’intervista rilasciata da Harper’s Bazaar.

Anna Kalinskaya

La preparazione al defollow

Del magnifico Sinner, che pure sta affrontando gli Australian Open da numero 1 e per la prima volta in carriera (debutti e debutti), non ne parla Anna Kalinskaya. Almeno nelle interviste che, nonostante siano sempre avvolte da quell’alone in cui si mischia prestazione e risultato e anche quel pizzico di gossip che la accompagna da mesi, nulla hanno rivelato più di quanto fosse già stato supposto, nel corso di queste settimane intense.

I social hanno contribuito – e non poco – a una narrazione stratificata di una relazione che ha miscelato due personaggi pubblici che hanno avuto e che fondano le rispettive ascese nel tennis in un rapporto condito da una parte con storie dense e ricche, mentre l’altro sulla sottrazione. Meno risposte, meno distrazioni.

Ma non meno attacchi, indecenti come quelli di alcuni colleghi e azzardati da altri che alimentano un certo clima che non giova a nessun attore, in questa vicenda. E che ha ben inquadrato una protagonista come Martina Navratilova.

Le conseguenze dello strappo

Per non accennare neanche al tema del processo che lo vedrà contro la Wada e quel che implica la gestione anche di questa componente, sul piano anche solo psicologico.

Ora che l’allontanamento alle ATP Finals e alla Coppa Davis di Malaga, il presunto ritorno insieme per quelle ore utili a festeggiare il suo compleanno, sono ricordi freezati nella narrazione di una storia d’amore e di tennis, ai dubbi sul futuro coach che affiancherà e sosterrà Vagnozzi si accompagna l’incognita sentimentale. Una condizione che non conosce preparazione, neanche per un personaggio pieno di risorse e strumenti come lui.