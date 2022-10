Intorno a sè si sta facendo il vuoto. Massimiliano Allegri sembra sempre più solo, scaricato dai tifosi, non seguito dalla squadra e ora sotto osservazione anche da parte della società che non si aspettava un avvio di stagione horror come quello che è ormai sotto gli occhi di tutti. Già dieci punti di gap dal Napoli capolista dopo sole 9 giornate, la qualificazione in Champions appesa ad imprese che – Maccabi a parte – la squadra attuale non sembra in grado di compiere contro Benfica e Psg e una situazione ambientale da psicodramma che rende tutto più difficile.

Domani c’è il ritorno col Maccabi Haifa ma anche un successo da solo non basterebbe a riportare serenità, servirebbe vedere uno spirito diverso in campo, una squadra più unita, meno errori individuali. Tutti capi d’accusa che pendono sulla testa del tecnico, tutti problemi evidenziati nel ko col Milan a San Siro. Allegri prova a spiegare cosa sta succedendo, partendo dalla presunta assenza di una leadership: “Fare paragoni con le squadre che ho allenato in passato non serve a nulla, questa è un’ottima squadra che deve crescere. Dopo tanti anni di vittorie c’è un tempo necessario per ricostruire, noi facciamo tutto il possibile per tornare a vincere il prima possibile ma al momento siamo ancora sull’altalena, dopo due vittorie qualcuno si era illuso”.

Juventus, per Allegri il ko col Milan è simile a quello col Benfica

Il tecnico bianconero torna sul ko col Milan: “Dobbiamo ridurre al minimo gli errori in questo momento qui. La partita di Milano è stata simile a quella col Benfica. Facciamo 10 minuti bene e prendiamo il secondo gol, su queste robe bisogna lavorare. La cosa più facile da fare è quella di avere più compattezza nella partita”.

Dopo il Milan aveva parlato di voler risolvere la situazione anche con le cattive se servisse: “Quello è un modo di dire. In questo momento bisogna tirare fuori qualcosa in più, senza pensare che bisogna stravolgere il mondo. Come cuore, come passione serve qualcosa di diverso”

Non cerca alibi Allegri ma chiarisce: “Non bisogna avere alibi, ma andare in campo e fare il massimo di quello che bisogna fare, sotto l’aspetto della compattezza, di lottare su ogni pallone, le cose basilari. Il cuore, la passione. L’esperienza si fa giocando e pagando certi errori. Fa parte di un percorso dopo tanti anni di vittorie. Capisco che dall’esterno sembra facile: cambi giocatori, finiscono i cicli e dopo 3 mesi vinci e fai. Non è così. Noi mettiamo tutto l’amore e la passione per riportare la Juve nelle competizioni che merita. Ma ci sono le altre che crescono e iniziano nuovi cicli. Serve fare di più, molto di più. Riacquistare autostima generale che prima c’era, e su questo bisogna lavorare ogni giorno per ritornare a quei livelli”.

Juventus, Allegri pensa a una sorpresa sulla formazione

Sulla formazione nessuna anticipazione. Di sicuro ci sarà il ritorno di Di Maria, che era squalificato in campionato, e che all’andata è stato decisivo con tre assist: “Tridente in attacco con Milik, Vlahovic e Di Maria? Tutti insieme. Al limite farò una cosa che nessuno s’immagina”. Escluso invece un recupero-lampo di Chiesa per il derby: “Assolutamente no, domani si va ad allenare con i ragazzi. Deve acquistare fiducia nei movimenti e nelle cose di campo. Col Torino assolutamente no”.

Juventus, Rabiot non si sbilancia sul suo futuro

In sala stampa anche Rabiot che oltre a qualche luogo comune sulla gara di domani ha dribblato le domande sul suo futuro: “Mi sento importante per la squadra ma credo che lo siamo tutti. Ognuno ha un ruolo importante. In questo momento mi sento bene, sto cercando di trascinare la squadra e fare le cose al massimo per aiutare i miei compagni. Non lo so sul futuro, ci sono altre cose a cui pensare ora. Sono concentrato sul campo”.