Juve, altro che maledizione: per i tifosi la colpa è sua e deve pagare

16-03-2022 23:20

La Juventus abbandona ancora una volta anzitempo la Champions League, cade 0-3 allo Stadium contro il Villarreal e vede sfumare il primo e più importante obiettivo stagionale. Nella prima frazione, la Juve ci prova, ma la traversa prima e Rulli poi tengono a galla il Villarreal blindando lo 0-0, poi, la Juventus capitola pesantemente nell’ultimo quarto d’ora.

Nel secondo tempo, infatti, dopo mezz’ora di nulla più assoluto, arriva l’episodio che sposta l’equilibrio, con l’intervento avventato in area di Rugani su Coquelin che manda sul dischetto Gerard Moreno. Szczęsny intuisce, ma non può nulla. È il 78′, ma i bianconeri non hanno nemmeno il tempo per organizzare un’offensiva che, tempo 7′, incassa il raddoppio firmato Pau Torres su azione d’angolo. Il finale diventa amarissimo, con il secondo rigore di serata per gli spagnoli, sul tocco di mano in area di De Ligt. Dagli undici metri, Danjuma non sbaglia e fissa il pesante 0-3 che elimina la Juve dalla Champions League.

Juventus, tifosi furiosi con Allegri

Sui social, i tifosi bianconeri non hanno molti dubbi e nel mirino finisce Massimiliano Allegri. In tendenza, inevitabilmente, arriva l’hashtag AllegriOut. C’è chi scrive: “Vorrei capire come si fa a non esonerarlo stasera stessa”, o ancora: “Avete distrutto la nostra voglia di guardare le partite. Unico schema palla a Cuadrado e cross. Ma basta. Basta. Quarto anno di fila con una uscita dalle coppe imbarazzante. Quando vi svegliate?”, “Allegri è un pagliaccio ogni volta ci svegliamo gli ultimi 10 minuti e questo gli diceva di andare con calma”.

I commenti contro Allegri sono un’infinità. Un altro tifoso twitta: “Via Allegri a fine stagione o sarà la fine della nostra gloriosa storia”, e un altro sottolinea: “Ma quale maledizioni! Secondo tempo non giocato. Ma svegliatevi e siate onesti!”, “Usciamo perché Allegri è scarso, poche balle. se ne deve andare”. C’è chi chiede ad Allegri: “Se hai un po’ di dignità dimettiti, non sei un allenatore che puoi allenare a questi livelli. Sei scarso proprio dentro, non sai dare una personalità a nessuna squadra”.

Juve, i precedenti di Sarri e Pirlo infiammano i social

Tantissimi, poi, i tifosi che tracciano il parallelismo con Sarri e Pirlo: “Per due anni di fila, per molto molto meno non ci hanno pensato due volte a cacciare a calci in c**o chi sedeva su quella panchina. Si vuole ancora giustificare questo personaggio. Non vi azzardate”, scrive qualcuno, e ancora: “Entrerò in silenzio stampa ma voglio solo dire che Pirlo è stato cacciato per molto meno” e anche: “Almeno Sarri e Pirlo avevano subito gravi errori arbitrali. Allegri vattene!”, “La differenza è che Sarri ha vinto lo Scudo, Pirlo 2 coppe, vediamo cosa vince Mr.9 milioni“.

