Juve, attacco frontale di Commisso: bianconeri su tutte le furie

La vigilia dell’inizio del campionato di serie A si accende della polemica sull’asse Juventus-Fiorentina. A innescare la bomba, ancora una volta, le parole al vetriolo di Rocco Commisso che ha tirato in ballo anche l’Inter sul discorso dei bilanci ma non solo. Il presidente viola ha lanciato pesanti e precise accuse contro i bianconeri sull’operazione che ha portato Federico Chiesa sotto la Mole. Il mondo Juve è insorto contro l’imprenditore italo americano.

Juve: l’accusa di Commisso: “Ci hanno rubato Chiesa”

Rocco Commisso, vulcanico patron della Fiorentina, in occasione di una targa speciale ritirata presso il comune di Marina di Gioiosa Jonica, ha rilasciato pesanti dichiarazioni contro la Juventus:

“Tutte le persone mi chiedono di Vlahovic… Io credo che Vlahovic, resterà. Questa è la mia intenzione. Oggi Milenkovic ha rinnovato, Pezzella invece forse andrà via. Il campionato? Vedo la Juve favorita: ha 200 milioni di stipendi, noi appena 70. Come hanno comprato Chiesa? Ce lo hanno “rubato” perché gli hanno dato molti soldi…”.

L’attacco: Commisso ne ha anche per l’Inter

Non solo la Juventus nel mirino dello sfogo del presidente viola che ha tirato in ballo anche l’Inter nel suo discorso contro i potenti del calcio.

“Ecco la differenza tra noi e la Juve: più ricavi hai e più puoi spendere. Ci sono club come Juventus, Barcellona ed Inter che sono indebitati per un “lavoro sporco”. Quando la Fiorentina potrà puntare ai primi quattro posti? Quando tu (rivolto al giornalista, ndr) lavorerai per me”.

Il mondo Juve contro Commisso: “Basta lanciare accuse!”

Non è la prima volta che Commisso attacca la Juventus. Le parole al veleno del patron italo americano non sono passate inosservate agli occhi attenti del web e soprattutto dei social che hanno subito contrattaccato il presidente viola: “Lavoro sporco comprare giocatori offrendogli più soldi e una carriera più vincente?? Quindi il calcio dovrebbe chiudere domani” scrive un tifoso adirato.

Alcuni tifosi delle squadre non tirate in ballo, milanisti, romanisti e napoletani, prendono la palla al balzo per attaccare la Juve, meno gli interisti che però sottolineano “L’Inter ha parlato con la società prima di poter presentare un’offerta a Vlahovic proprio per rispetto. Juve invece ha fatto il contrario. E ci paragona a quelli lì”, ma i tifosi bianconeri, in attesa di una replica della società Juve come fece Nedved all’epoca della polemica arbitrale, si scagliano contro Commisso: “Rubato cosa? Se non siete una società seria e i giocatori scappano non è colpa di nessuno più che rubato io parlerei di giocatore regalato considerando il metodo di pagamento potete solo rosicare”.

SPORTEVAI | 20-08-2021 08:29