Juve, gli auguri di buon compleanno a Cuadrado scatenano la rivolta dei tifosi: e gli interisti se la ridono

“Buon compleanno, Juan!”, con tanto di immaginetta di una torta corredata da candeline: questo è stato il messaggio dedicato dalla Juventus alla sua ex bandiera in occasione del suo 36mo compleanno. Ex, appunto, perché la scorsa estate il colombiano, dopo otto stagioni trascorse a Torino, ha lasciato la Juve da svincolato. E si è accasato all’Inter, acerrima rivale della società bianconera. Apriti cielo. Per i tifosi della Juve, un affronto senza pari. Un “traditore” del genere non merita più neanche gli auguri.

Auguri a Cuadrado, tifosi Juve inviperiti

E infatti sui social in breve si è scatenata una tempesta. “Anche no”, il primo commento risentito da parte di CavalloBianconero. “Dovevate onorare il Mister, mica questo infame”, un altro commento risentito. E poi: “Uno che salta al coro “chi non salta juventino è” merita solo insulti…altro che auguri! Venduto”. Qualcuno minaccia: “Augurare buon compleanno a uno che con la maglia nerazzurra canta chi non salta è bianconero è una idiozia, da qui non vi seguo più e vi blocco ! Fino alla fine forza Juventus!”. E poi ancora tantissimi messaggi indignati e inviperiti. Alcuni non riportabili.

Autogol Juventus, i tifosi dell’Inter se la ridono

Un autogol comunicativo da parte della Juve, dunque. E i tifosi dell’Inter? Se la ridono. Il primo posta compiaciuto un‘immagine di Cuadrado in maglia nerazzurra con la coppa dello Scudetto. Il secondo gongola: “Furbi”. Qualcun altro infierisce postando video di repertorio con Cuadrado che saltella ai cori anti Juve: “Non è più juventino ormai”. E ancora: “Buon compleanno Juan”, con quattro foto in maglia dell’Inter e scudettato.