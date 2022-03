Juve, come battere il Villarreal e sfatare il tabù Champions

16-03-2022 09:14

La Juventus e Max Allegri vogliono sfatare il tabù Champions League, una competizione che i bianconeri inseguono da anni, ma che da diverse stagioni dà più dolori che gioie. Contro il Villarreal è l’ennesima occasione per la Vecchia Signora per sognare, ma anche per affrontare il “mostro” degli ottavi di finale che negli ultimi due anni è stato fatale alla compagine bianconera con le eliminazioni subite contro il Porto e il Lione. Allegri ha le carte e le giuste motivazioni per farcela e l’1-1 dell’andata fa ben sperare i tifosi.

Juve-Villarreal, i numeri non mentono

Reduce da 12 risultati utili consecutivi tra campionato, Champions League e Coppa Italia, la Juventus può cavalcare l’entusiasmo della rimonta in Serie A per trovare il pass qualificazione ai quarti che manca da tre anni. Contro un Villarreal alla primissima sfida internazionale tra le mura amiche dei bianconeri, Allegri e i suoi puntano sul fattore casa: 23 gare di Champions e solo 3 sconfitte, sette clean sheet nelle ultime nove partite.

Nelle ultime sei partite, poi, la Juve vanta uno score eccezionale nella competizione internazionale. Sono infatti sei le vittorie consecutive all’Allianz Stadium per Chiellini e compagni, una striscia di risultati positivi che fa tremare Emery e i suoi che nella Champions vedono un sogno, ma anche tanti ostacoli.

Il tecnico spagnolo è conosciuto per essere uno specialista dell’Europa League (quattro titoli in carriera), ma in Champions ha sempre faticato. Eliminato tre volte su tre nelle precedenti esperienze con Valencia e Paris Saint-Germain, Emery proverà a cambiare trend già da questa sera, ma con pesanti defezioni per il sottomarino giallo.

Villarreal in emergenza, Allegri può approfittarne

All’Allianz Stadium non ci saranno infatti due dei giocatori più importanti della rosa del Villarreal. Senza Gerard Moreno e Alberto Moreno, attaccante e terzino di spinta che hanno sempre fatto comodo al tecnico, la vita dei difensori bianconeri è di certo facilitata, ma non semplice.

Senza l’attaccante, infortunato da quasi un mese, il Villarreal ha saputo comunque trovare più e più volte la via del gol in Liga, con Danjuma e Yeremi Pino vere e proprie spine nel fianco delle difese avversarie. Emery può contare poi sulla carta Capoue, metronomo del submarino amarillo.

Arginando il centrocampista francese, Allegri e i suoi potranno di certo puntare tutto sul talento e la tecnica dei singoli, ma è col gioco di squadra che può essere agguantata la qualificazione.

Juve, come battere il Villarreal

Con i numeri dalla parte dei bianconeri e con lo Stadium pronto a spingere la Vecchia Signora, Allegri sa che questa sera la Juventus potrebbe far festa. L’ultima qualificazione è arrivata proprio contro una spagnola (l’Atletico nel 2019) e la carta Vlahovic può dare non pochi pensieri alla difesa del Villarreal. Dani Parejo, che all’andata ha siglato il gol del pari, teme il serbo e il suo talento: “È una delle 3 o 4 punte più forti in circolazione”. Il gol dopo appena 32” di Champions League lo fa essere uno degli uomini più temuti dalla difesa degli uomini di Emery.

Con una partita di pazienza tattica e concentrazione difensiva massima, i bianconeri possono sognare l’approdo ai quarti. Imperativo è non subire gol, arginando il più possibile i pericoli numero uno Danjuma e Lo Celso, per poi costruire gioco e arrivare a sfondare la difesa avversaria col talento e la tecnica degli attaccanti bianconeri.

