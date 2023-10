Juve, Fagioli indagato per scommesse: la fidanzata finisce nel mirino degli haters

Fagioli limita i commenti sui suoi profili social? Gli haters lo insultano sul profilo della compagna, la modella e influencer milanese Giulia Bernacci.

11-10-2023 21:40

Nicolò Fagioli blocca tutti i commenti sui suoi profili social e allora che fanno gli haters? Vanno a insultarlo… sul profilo della fidanzata. Ha del clamoroso, oltre che dell’increscioso, la vicenda che riguarda gli assalti del popolo degli odiatori seriali all’account Instagram di Giulia Bernacci, fidanzata del calciatore della Juventus indagato per scommesse illegali online e a rischio maxi-squalifica. Un vero e proprio esodo dell’insulto, che ha coinvolto la compagna del giovane centrocampista.

Il profilo della fidanzata di Fagioli invaso dagli haters

Foto da sola oppure in compagnia di Nicolò, il ragazzo a cui è legata da qualche tempo. E ancora immagini dell’Allianz Stadium, al mare, in compagnia dei suoi cagnolini: questo il quadro d’insieme dell’account Instagram di Giulia Bernacci, milanese, professione modella e influencer. Un profilo improvvisamente macchiato da offese, improperi e insulti, in seguito alle notizie riguardanti il suo compagno.



Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GIULIA BERNACCI🌹 (@giulia_bernacci)

Insulti e offese al centrocampista della Juventus

Un vero e proprio assalto nel segno dell’insulto. Con frasi difficilmente riportabili senza censure oppure volute omissioni. In calce a diverse foto, dalla più recente ad altre precedenti. Qualche esempio? “Prendilo a calci nel c… il tuo ragazzo non esiste quello che ha fatto”. E ancora: “Di a quello sfugato (scritto proprio così, ndr) del tuo fidanzato che neanche sa cos’è Torino. Che fallito”. Tra le “colpe” peggiori di Fagioli, da far “scontare” alla sua fidanzata, quella di aver limitato i commenti social: “Dí a quell’infame del tuo ragazzo che è inutile che limita i messaggi da codardo qual’è. Complimenti per stare con un bastardo e uomo di m… come lui. Un senza palle”.

Utenti in difesa di Giulia Bernacci: i messaggi

Per fortuna non ci sono solo gli haters. Non sono pochi gli utenti che si schierano in difesa di Giulia Bernacci e dello stesso Nicolò Fagioli: “Ma le persone che insultano Fagioli sotto il profilo della sua ragazza prendono il reddito di cittadinanza, la 104 o entrambe? Siete da denuncia, Leoni da tastiera”. C’è anche chi scrive: “Stai vicina a Nico”. Anche se qualcuno la invita addirittura a mollarlo: “Lascia subito Fagiolo”. Che, fino a prova contraria, è da considerare innocente. Questi gli ultimi aggiornamenti sulla sua vicenda.