Juve, il grande ritorno: c'è l'annuncio, tifosi in delirio

Un momento difficile per la Juventus alla ricerca di una quadra in questa stagione come non accadeva da 10 anni a questa parte. A farsi largo nelle ultime ore, affianco a tante indiscrezioni di mercato, c’è la voce di un clamoroso ritorno alla corte della Vecchia Signora. A lanciare il sasso nello stagno ci ha pensato l’inviata della Gazzetta della Sport molto vicina alle cose di casa Juve. Lippi ancora in bianconero? Si può. E i tifosi juventini sono già in delirio pensando ai trionfi del passato.

Lippi ter, clamoroso ritorno alla Juve

A parlarne per prima è stata Fabiana Della Valle, giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’ che segue la Juventus, intervenuta a ‘Casa Juventibus’ su Twitch che ha detto: “Nel nostro ambiente la voce di Lippi direttore tecnico si rincorre già da diverso tempo, però di conferme ufficiali non ne abbiamo mai avute”. Questa mattina la voce è stata ripresa e dettagliata da Sportmediaset: Marcello Lippi nuovamente alla Juve, questa volta nella veste di responsabile dell’area tecnica.

Andrea Agnelli vuole Lippi tutor di Pirlo

Il ritorno di Marcello Lippi al capezzale della Vecchia Signora sarebbe fortemente voluto dal presidente Andrea Agnelli che vorrebbe una spalla forte per l’esordiente in panchina Andrea Pirlo. Una sorta di angelo custode, tutor, quel ruolo di direttore tecnico che per Lippi si è sempre paventato alla Juve e che l’allenatore toscano ha ricoperto solo per un breve periodo nella Nazionale all’inizio della fallimentare esperienza di Ventura. Colmando un vuoto nell’organigramma della Juve, giusto tramite tra la dirigenza, la “triade” Nedved-Paratici-Cherubini (a meno di clamorosi cambiamenti a fine stagione) e supportando tecnicamente lo stesso Pirlo.

Lippi alla Juve, quante vittorie in bianconero

Sarebbe una sorta di Lippi ter in bianconero. Sono state infatti due le avventure del tecnico viareggino alla Juve, ma in prima linea sulla panchina a guidare Del Piero e compagni alla conquista dell’Italia, dell’Europa e del mondo prima di conquistare il mondo con la Nazionale Italiana nel 2006. Un palmares che parla chiaro: cinque scudetti, una Champions (l’ultima in casa Juve datata ’96, a Roma), una Intercontinentale, una Supercoppa europea, una Coppa Italia e quattro Supercoppe italiane.

Torna Lippi? I tifosi sognano

Un binomio vincente quello di Lippi alla Juventus. La sola notizia, peraltro non nuova in questi anni, di un ritorno del “Marcello” in bianconero, seppur non in panchina, ha ovviamente scatenato i sogni dei tifosi. “Magari” scrivono in molti, “sarebbe la figura giusta per indirizzare meglio Pirlo”, “gli farebbe da chioccia”.

SPORTEVAI | 31-03-2021 09:49