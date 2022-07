Juve, nuovo acquisto già con le valigie: esplode la rabbia dei tifosi

13-07-2022 11:17

Con gli acquisti di Pogba e Di Maria la Juventus ha fatto capire di voler tornare immediatamente padrona del campionato di serie A, tuttavia alcune operazioni a cui sta lavorando il club bianconero in questo calciomercato sono volte a dare frutti anche nei prossimi anni.

Juve, Cambiaso fa già le valigie

Tra queste spicca quella per Andrea Cambiaso, il promettente esterno difensivo prelevato dal Genoa che stamattina ha sostenuto le visite mediche presso il J Medical: secondo Nicolò Schira, giornalista della Gazzetta dello Sport, Cambiaso non resterà in bianconero a lungo, anzi la Juventus sarebbe pronta a girarlo in prestito al Bologna.

Juve, il prestito al Bologna non convince i tifosi

“Il Bologna è in trattativa per prendere Cambiaso in prestito dalla Juventus”, ha twittato il giornalista, scatenando però il risentimento dei tifosi bianconeri. Secondo la maggior parte di essi, infatti, la Juventus dovrebbe puntare da subito su Cambiaso dato che nel ruolo di esterno difensivo sinistro conta attualmente due giocatori reduci da un campionato tutt’altro che esaltante come Alex Sandro e Luca Pellegrini.

Il no dei tifosi della Juve a Sandro e De Sciglio

“Questo è forse il mistero più grosso di questo mercato: tra Alex Sandro e Pellegrini Cambiaso è il miglior terzino sinistro che la Juve ha in rosa e lo si presta…”, commenta Giunnes, sintetizzando il pensiero di molti juventini. “Ti anticipo: giocheremo anche quest’anno con Alex Sandro e De Sciglio sulla sinistra, se vendono Pellegrini”, aggiunge Cris. “Quindi quello buono dei quattro terzini lo diamo in prestito”, scrive Denise.

Julia, invece, concorda con la strategia della Juve, anche perché crede che il mercato dei bianconeri non sia finito: “Invece sono d’accordo, serve qualcosa di più di Cambiaso”. Leobrix è sulla stessa lunghezza d’onda: “Sicuramente lo prestano perché hanno qualcun altro per le mani e non avrebbe giocato, visto che non riusciamo a liberarci di Sandro”.

Ma altri tifosi, come Terribile, non nutrono tali speranze: “Vedrai che alla fine De Sciglio sarà quello con più minuti come terzino sinistro”. Amareggiata Cate: “Non ci posso credere… cioè il ragazzo ha firmato per la Juve per poi andare via?! Pazzesco! Questo è l’ennesimo ragazzo giovane e di talento che non vestirà mai la maglia della Juve”.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE