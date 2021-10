Juve-Roma, messaggio di Mourinho ad Allegri e all'arbitro Orsato

16-10-2021 16:08

Il tecnico della Roma José Mourinho alla vigilia della partita di campionato contro la Juventus ha parlato dell’arbitro designato per la sfida, Daniele Orsato, con cui ha avuto non pochi screzi in passato. “Prima di una gara sono sempre contento dell’arbitro, non mi interessa il passato o i risultati”.

“Tante volte nemmeno sono interessato all’arbitro, parto dal principio che tutti sono bravi e vogliono fare bene. In questo caso Orsato ha una grande esperienza e sono felice. Qualche volta loro sbagliano e qualche volta non sono ovviamente felice e la critica arriva – ha continuato lo Special One -. Come punto di partenza, sono sempre contento per l’arbitro e domani non sarà diverso”.

Il tecnico portoghese non ha una relazione buona neanche con il pubblico di Torino, che lo ha spesso contestato in passato, l’ultima volta da tecnico del Manchester United: “Sull’accoglienza forse ci sarà la stessa di sempre o forse diversa, non lo so. L’ultima volta con il Manchester United ho avuto una reazione che è stata criticata, però non sanno quello che ho passato per 90 minuti e rimane quella reazione di 10 secondi. Si parla tanto di quel tipo di atteggiamento di rispetto verso la gente, per 90 minuti in quella circostanza non c’è stato rispetto“, la frecciata del portoghese.

Rapporti distesi invece con Max Allegri: “Sarò contento di salutare Allegri prima e dopo la partita. C’è rispetto e stima, ci siamo incontrati spesso nelle riunioni UEFA a Nyon, siamo stati a pranzo e cena insieme. Non è che siamo grandi amici, però mi piace come persona e abbiamo un buon rapporto, sarà un piacere stare con lui”.

Abraham convocato: “L’allenamento di oggi è troppo poco, però viaggia con noi e vedremo domani. Giorno dopo giorno sta migliorando ma vediamo domani. Vina ci sarà. Gli altri attaccanti? Stanno bene, se non ci sarà Abraham, abbiamo Shomurodov e Borja Mayoral”.

