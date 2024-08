Juve Stabia-Mantova, moviola: bufera sull’arbitro, prima dà il vantaggio poi fischia fallo prima del gol

La prova di Mario Perri sul neutro del Garilli nel turno infrasettimanale di serie B analizzata ai raggi X, il fischietto romano ne ha ammoniti sette

Laureato in Ingegneria aerospaziale Mario Perri – la scelta per Juve Stabia-Mantova, a settembre dello scorso anno al termine del Memorial “Vincenzo Orlandini 2023”, la festa più importante della Sezione AIA di Roma 1, è stato insignito del premio “Generoso Dattilo”. Un ambito riconoscimento che viene assegnato a coloro che si sono distinti per meriti associativi e tecnici nel corso delle ultime stagioni sportive. Perri è un arbitro che da 27 settembre 2020, ormai tre anni, è arbitro professionista. La sua prima gara è stata Lucchese-Pergolettese 3-3 del campionato di serie C girone A. Conta 56 gare in carriera con 27 vittorie interne; 11 pareggi e 18 affermazioni esterne: 16 i rigori concessi mentre sono 8 le espulsioni decretate ma come se l’è cavata ieri sul neutro del Garilli di Piacenza?

I precedenti di Perri con Juve Stabia e Mantova

Quattro precedenti con la Juve Stabia: 1 vittoria, 1 sconfitta e 2 pareggi, ultimo dei quali quello dell’8 Aprile scorso al Ciro Vigorito di Benevento che sancì di fatto la promozione in serie B. Uno solo precedente con il Mantova quello del 25 Febbraio scorso in un Novara-Mantova finito 1-1.

L’arbitro ha ammonito sette giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Pagliardini e Catallo con Catanzaro IV uomo, Meraviglia al Var e Paganessi all’Avar, l’arbitro ha ammonito sette giocatori: Ammoniti: Thiam, Folino, Ruggero, Bellich, Solini, Redolfi, Baldi. Recupero: 2′ e 8′

Juve Stabia-Mantova, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 14′ Mosti da posizione defilata è bravo a servire a centro area a Piscopo un pallone solo da spingere in rete. Proteste del Mantova per la posizione del giocatore ma il check del Var conferma: gol regolare. Al 28′ fallo tattico di Folino su Mancuso, scatta il primo giallo. Al 31′ Redolfi ferma fallosamente Floriani al limite dell’area e viene ammonito. Al 39′ Giallo a Bellich per una trattenuta reiterata su Debenedetti. Al 44′ giallo per Thiam reo, secondo il direttore di gara, di aver ritardato troppo le operazioni di ripresa del gioco in occasione dell’ultimo rinvio dal fondo. Al 47′ leggerezza di Solini che si fa soffiare palla da Floriani e lo strattona vistosamente per frenarne la corsa: altro cartellino giallo. Al 59′ tutta la panchina e tifosi del Mantova hanno iniziato a protestare severamente contro l’arbitro. Il neo-entrato Francesco Ruocco era lanciato verso l’area di rigore dei padroni di casa, quando è stato atterrato fallosamente da Ruggero.

L’arbitro inizialmente ha concesso il vantaggio. In un secondo momento, quando Mensah stava servendo Debendetti ormai solo davanti al portiere Thiam, il direttore di gara ha deciso di fischiare. Possanzini e i suoi giocatori si sono adirati per la decisione presa, che ha interrotto il potenziale e probabile tiro del pareggio per il Mantova. L’arbitro non si è scomposto e ha provveduto ad ammonire Ruggero, successivamente sostituito. Al 95′ giallo a Baldi per una sbracciata irregolare ai danni di Ruocco e dopo gli 8′ di recupero Juve Stabia-Mantova finisce 1-0.