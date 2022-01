Juve, svolta per Morata: i tifosi possono tirare un sospiro di sollievo

15-01-2022 14:15

Dopo aver tenuto banco a lungo nelle scorse settimane, il caso del trasferimento di Alvaro Morata prende una piega definitiva.

Le ultime notizie giunte dalla Spagna sul conto dell’attaccante della Juventus non lasciano spazio a dubbi e, difatti, spengono tutti i rumors di mercato che hanno interessato di recente il numero 9 bianconero.

Morata, la posizione del Barcellona

Come riportato dal Mundo Deportivo, il Barcellona si sarebbe tirato definitivamente fuori dalla corsa a Morata in questa sessione di mercato.

A confermarlo al quotidiano spagnolo sarebbero state proprio alcune fonti del club catalano il quale, a questo punto, virerà su un altro nome per rinforzare il proprio attacco.

Morata-Barcellona, gli ostacoli insormontabili

A far naufragare le volontà del Barcellona sarebbero stati sostanzialmente due fattori. Il primo (e il più difficilmente arginabile) è lo stipendio della punta spagnola, troppo alto stando agli attuali standard del club blaugrana.

Il secondo, non meno importante, è la volontà di Allegri, deciso a non privarsi di Morata in un momento così delicato della stagione dove la Juventus deve già fare i conti con la perdita di Federico Chiesa.

Juventus, l’attacco resta al centro del mercato

Il tentativo di prelevare Morata da parte del Barcellona si è dunque risolto in un nulla di fatto. Le cose tuttavia potrebbero cambiare a giugno quando Laporta e i suoi uomini potranno ritornare alla carica per il nativo di una volta capito o meno se la Juventus opererà il riscatto nei suoi confronti.

Prima di decidere se muoversi in questa direzione o meno a giugno, il club bianconero deve però affrontare un presente ricco di insidie e problemi.

Pur rimanendo tra le fila dei piemontesi, questi al momento si trovano comunque con la coperta corta in attacco, un settore questo dove la Juventus fino all’ultimo giorno disponibile tenterà di rinforzarsi trovando quell’uomo che possa portare gol, corsa e vigore a tutto il reparto nei prossimi quattro mesi.

