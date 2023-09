Juventus, Allegri riceve l’ex rivale Spalletti: è Kean il sorvegliato speciale del c.t.

Il commissario tecnico ha fatto visita alla Continassa: battute con il tecnico bianconero e un lungo colloquio con il centravanti. Secondo i tifosi sarà lui il nuovo centravanti dell’Italia

20-09-2023 14:57

Massimiliano Allegri ha accolto oggi alla Continassa Luciano Spalletti: il c.t. ha assistito all’allenamento della Juventus, concentrandosi in particolare su Moise Kean. Il lungo colloquio tra il commissario tecnico e l’attaccante ha stuzzicato i tifosi bianconeri: secondo molti di loro il 23enne diventerà presto il centravanti dell’Italia di Spalletti.

Juventus, Allegri riceve l’amico-rivale Spalletti

Tra Massimiliano Allegri e Luciano Spalletti c’è sempre stata stima, nonostante le battute al veleno che i due si sono scambiati soprattutto negli ultimi 2 anni, con il tecnico di Certaldo sulla panchina del Napoli. Oggi, però, Allegri e Spalletti hanno trascorso una giornata insieme in totale serenità: il c.t. ha infatti visita alla Continassa alla Juventus dell’ex rivale. Il commissario tecnico ha assistito all’allenamento dei bianconeri e poi s’è trattenuto a lungo a colloquio con uno dei giocatori di Allegri.

Juventus, il c.t. Spalletti a colloquio con Kean

Nel corso della sessione di allenamento alla Continassa, dopo aver parlato con Allegri e i dirigenti della Juventus, Spalletti ha avuto un dialogo piuttosto lungo con Moise Kean. Molto probabilmente il c.t. ha provato a stimolare l’attaccante bianconero, un giocatore dal potenziale molto alto ma rimasto ancora inespresso, soprattutto in Nazionale.

Kean ha debuttato in azzurro ben 5 anni fa, nel 2018, ma da allora ha collezionato 12 presenze e segnato 4 gol. Per un’Italia che fatica a segnare, dunque, un Kean motivato potrebbe essere un rinforzo importante: Spalletti lo sa bene e per molti proprio il 23enne centravanti è stato il motivo principale della sua visita alla Continassa.

Juventus, i tifosi credono in Kean in Nazionale con Spalletti

Il rapporto tra i tifosi della Juventus e Kean non è mai stato facile. Eppure oggi, dopo la visita di Spalletti, molti supporter bianconeri sembrano convinti che il 23enne possa risucire a guadagnarsi un posto da titolare nell’Italia. “Visto che ormai in Nazionale gioca chiunque sarebbe bello dare una chance anche a Kean, che non mi pare sia così scarso, anzi quest’anno lo vedo migliorato tantissimo!”, commenta su Twitter Mondsun. “Se gioca Immobile non vedo perché non potrebbe giocare Kean”, aggiunge Virgilio. “Sicuramente Kean è molto meglio di quelli che abbiamo oggi in Nazionale: Forza Moise!”, l’incoraggiamento di Lello. “Immobile sta perdendo il posto”, la profezia di Marco. “Spalletti ha in mente il tridente Zaniolo-Kean-Chiesa”, spiega Peppe.