09-11-2022 13:51

Gli infortuni sembrano non dare tregua alla Juventus. Ancora una volta Massimiliano Allegri deve fare i conti con le tante assenze che hanno condizionato la stagione bianconera sin dall’inizio. Un problema che sembra proseguire e che ora riguarda Dusan Vlahovic. A parlarne in conferenza stampa è stato proprio il tecnico toscano che però non ha tranquillizzato i tifosi.

Juventus, il “fastidio” di Chiesa preoccupa i tifosi

Neanche il tempo di esultare per il suo ritorno in campo che ora i tifosi della Juventus sono di nuovo spaventati. In casa bianconera Federico Chiesa tiene ancora tutti con il fiato sospeso. L’esterno d’attacco è tornato in campo dopo un lungo infortunio con due scampoli di partita con PSG e contro l’Inter. Ma ora potrebbe saltare la trasferta contro il Verona visto che le sue condizioni sono da valutare.

In conferenza stampa è lo stesso Allegri a fare il punto della situazione: “Dusan soffre di questa infiammazione. Ieri ha corso ed è andato meglio, oggi valuteremo. Se è a disposizione è un bene per la Juventus e andrà in panchina. Chiesa è rientrato ed ha fatto bene, chiaro che finché il ginocchio non trova la sua stabilità ci sono dei momenti in cui ha del fastidio. Fa parte del percorso”.

Juventus alle prese con il caso Vlahovic

Stamattina a lanciare l’allarme su Dusan Vlahovic è stata la Gazzetta dello Sport, il quotidiano sportivo ha messo addirittura in dubbio la sua partecipazione al mondiale. Negli ultimi giorni il fastidio è diminuito ma è difficile che possa essere della partita a Verona, forse per lui ci sarebbe spazio nell’ultimo match prima della sosta contro la Lazio. E’ da valutare però anche la volontà del giocatore che con il Mondiale alle porte, il primo della sua carriera, è possibile che in questa fase scelga la via della prudenza.

Juventus, social in allarme per i continui infortuni

Dopo la bella vittoria contro l’Inter, sembra essere tornato l’entusiasmo anche tra i tifosi della Juventus che ora sperano in due vittorie prima di andare alla sosta Mondiale. Ma sono gli infortuni a preoccupare e in particolare le parole di Allegri su Chiesa: “Non voglio leggere Chiesa e fastidio all’interno della stessa frase”, dice una preoccupata Giulia. Mentre Giorgio scrive: “Con Chiesa nelle mani di Folletti e company che cosa vi aspettavate?”. Mentre c’è chi prova a essere più equilibrato come Del: “Non si torna da un crociaato così. Gli affaticamenti e i fastidi sono cose normale. State tutti calmi”.