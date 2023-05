Juventus, il calvario di Pogba scatena il mondo del web: accuse, ironia e polemiche

I tifosi bianconeri sui social network esasperati per l’ennesimo infortunio del centrocampista francese: non mancano gli attacchi alla dirigenza della società

15-05-2023 11:41

La vittoria sulla Cremonese è quasi passata in secondo piano in casa Juventus: l’infortunio di Paul Pogba ha infatti calamitato l’attenzione dei tifosi bianconeri sui social network in maniera quasi totale. Tra le reazioni, anche diversi attacchi ai vertici del club per l’ingaggio del centrocampista francese.

Juventus, Pogba al J Medical per l’infortunio

Paul Pogba s’è recato questa mattina al J Medical per permettere allo staff medico della Juventus di capire l’entità e la gravità dell’infortunio rimediato ieri sera all’Allianz Stadium nella partita contro la Cremonese, poi vinta dai bianconeri per 2-0. Dopo un buon inizio di gara Pogba s’è accasciato al suolo per poi scoppiare in lacrime al momento del cambio.

La Juventus teme un altro lungo stop per il giocatore, che avrebbe dovuto essere il trascinatore dei bianconeri e che invece in questa stagione ha collezionato appena 10 presenze e solo 161 minuti in campo in tutte le competizioni.

Infortunio Pogba, la rassegnazione dei tifosi

L’infortunio di Pogba ha ovviamente scatenato le reazioni dei tifosi bianconeri sui social network. I post dei supporter della Juventus sono un mix di rabbia, rassegnazione e solidarietà nei confronti del centrocampista. “Speriamo sia un problema di lieve entità, non per i tempi di recupero in sé (ormai irrilevanti), ma per far sì che psicologicamente non sia devastante. Forza, Paul”, scrive Entropia su Twitter. “Quanto mi spiace Paul…!” aggiunge Edoardo.

“Si potrebbe fare una compilation lunga di 3 ore con lui che entra al J medical quest’anno. Sembra il film ‘Il giorno della marmotta’”, commenta sarcasticamente Faye Val.

Infortunio Pogba, tifosi furiosi con la Juventus

Molti tifosi, però, se la prendono con i dirigenti della Juventus che, in estate, hanno deciso di puntare su Pogba: anche nella scorsa stagione il centrocampista francese aveva saltato più di 20 partite col Manchester United.

“Che tristezza questa vicenda Pogba, è stato un tesseramento sbagliato”, il commento di Igor. “Più che al J Medical, speravo che Pogba andasse in sede a rescindere il contratto, peccato”, scrive Castoro1897. “Pogba un capolavoro di mercato, una minestra riscaldata. Un giocatore fermo da 3 anni giustamente solo noi potevamo riprenderlo”, il tweet al veleno di Dani98. E Gianluca vede il francese lontano dalla Juve: “Ci penserà Giuntoli: rescissione in arrivo”.