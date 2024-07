Juventus, il karaoke di Thuram e Di Gregorio che cantano con una banana scatena i tifosi

Nel ritiro in Germania torna una vecchia tradizione bianconera tra risate e sfottò, il video della performance canora dei nuovi arrivi diventa virale

Alla Juventus è tradizione da sempre, ma è stata abitudine anche per anche altri club in passato. Fece rumore due anni fa il difensore sudcoreano Kim, appena arrivato al Napoli, che si esibì a cantare in ritiro, sulle note di Gangnam Style di Psy, il suo connazionale che nel 2012 diventò famoso in tutto il mondo grazie a questa canzone. Kim aveva una bottiglia d’acqua al posto del microfono mentre alla Juve i giocatori che si sono cimentati nel karaoke avevano una banana ma il risultato è stato egualmente esilarante.

Juve, karaoke in ritiro: una vecchia tradizione

Questi giorni di ritiro in Germania servono infatti a Thiago Motta anche per cementare il gruppo. E come da tradizione, anche quest’anno la squadra si è ritrovata per la goliardica cena-karaoke. Di Gregorio, Thuram, Cabal e tutti gli altri nuovi acquisti bianconeri sono saliti a turno su uno sgabello posizionato al centro del ristorante e con una banana al posto del microfono hanno cantato alcune canzoni con risultati non proprio entusiasmanti, tra le risate dei compagni, di Motta e del suo staff.

Da Battisti ai LunaPop le scelte dei bianconeri

“Chi è il cantante migliore? La cena karaoke è la migliore tradizione juventina”, ha scritto su Instagram la Juventus, allegando il video delle performance canore dei bianconeri, immagini diventato presto virali. Da “50 special” dei Luna Pop a “Il mio canto libero” di Lucio Battisti, cantato in un italiano impeccabile da Thuram, lo show è durato a lungo e ha stregato i fan bianconeri.

Per i tifosi si salva solo Thuram come cantante

Fioccano i commenti su Instagram: “Thuram hai già fatto meglio di Rabiot”. Tutti o quasi ricordano che lo stesso brano di Battisti fu cantato 21 anni fa da Lilian Thuram, il padre del neo-acquisto bianconero Kephrem: “Il mio canto libero, anno 2003. Con il numero 21 Lilian Thuram. Il mio canto libero, anno 2024. Kephrem m’ha emozionato, troppi ricordi” e poi: “Thuram parla italiano meglio di Cassano”.

Il fratello dell’interista ha convinto tutti: “Con il numero 23 Khephren Thuram” e anche: “Thuram vincitore a mani basse come Fausto Leali nel 1987”, oppure: “Thuram che canta IL MIO CANTO LIBERO. Troppo juventino questo ragazzo. Lo amo già” e ancora: “Thuram poteva cantare “mio fratello è figlio unico”…”, oppure: “Krephren 20 anni dopo papà Lilian, ho ancora la cassetta nello stereo, mio pezzo d’infanzia”.

Bocciata la prova di Di Gregorio

Scorrono i ricordi: “Il mio canto libero”, back memories di quando i giocatori bianconeri cantarono questo pezzo” e anche: “Thuram ti sei guadagnato un posto nel mio fanta.Il mio CC libero sei tu”. Poi arrivano le note negative: “Possiamo far cantare Locatelli, da un’altra parte, per favore” e poi: “Di Gregorio avrebbe dovuto cantare “interista chiacchierone”…” e anche: “Fate cantare a Di Gregorio la sigla dell’Uomo Tigre” e infine: “Per fortuna li abbiamo presi per giocare a calcio, perché a cantare....mamma mia”.