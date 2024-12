Juventus, il verdetto medico su Cambiaso scatena l'ironia dei social

E' arrivato il bollettino sulle condizioni dell'esterno uscito infortunato dopo pochi minuti contro il Bologna, la lista degli infortunati si allunga

Uscito nei primi minuti della sfida contro il Bologna per una distorsione alla caviglia, l’esterno della Juventus Cambiaso ga effettuato oggi gli accertamenti presso il JMedical. In mattinata filtrava ottimismo per il recupero del giocatore in vista del match di Champions di mercoledì contro il Manchester City ma Cambiaso dovrà dare forfait.

ll bollettino della Juve su Cambiaso

Questo il bollettino medico diramato dal club bianconero sulle condizioni di Andrea Cambiaso: “Andrea Cambiaso, uscito durante il primo tempo della gara di sabato sera contro il Bologna, è stato sottoposto questa mattina presso il J | medical ad accertamenti strumentali, che hanno evidenziato una modesta distrazione capsulo legamentosa della caviglia sinistra. Le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente”.

Quanti infortunati per Motta

Una vera maledizione per la Juve quella degli infortuni in questa stagione. Si coltiva la speranza di recuperare per il City McKennie e Douglas Luiz. Nico Gonzalez (fuori dal 2 ottobre) punta il match col Venezia, mentre Milik è atteso a fine mese ma si tratta di supposizioni perché sul tema indisponibili la Juve fa sempre catenaccio. Interrogato al riguardo Thiago Motta si limita sempre a dire: “Per la prossima partita non ci saranno, speriamo di recuperarli presto”.

L’ironia dei tifosi sul web

Fioccano reazioni ironiche sui social: “Vuol dire buona Pasqua visto il Jmedical” e poi: “Di che anno? 26/27/28, conoscendo i tempi del jmedical..” e anche: “Credo l’unico caso di calciatore che si infortuna colpendo la palla con il piede. Giochiamo male d’accordo ma quanto a sfiga siamo fortissimi. Andrea ci vediamo ad Agosto quando il JMedical ti rilascia”

C’è chi scrive: “Visti i tempi del JMedical, se va bene lo vediamo negli USA a giugno” e anche: “Significa che la capsula del malleolo da cui partono i legamenti si è leggermente staccata, se il danno è lieve in una decina di giorni di riposo e terapie dovrebbe ristabilirsi, però al JMedical chissà….” e ancora: “Il problema con il JMedical sono i tempi di recupero, più secretati dell’area 51 potrebbe rientrare tra una settimana come tra un mese, stagione sfigata per gli infortuni come poche”

I tifosi sono scatenati: “Se sono gli esiti degli accertamenti strumentali al JMedical, non è detto che riesca a tornare a giocare” e poi: “Cosa aspettate a cambiare il nome del JMedical in JMonitorato?”, oppure: “Sparirà anche lui nel triangolo del JMedical” e infine: “Il JMedical è un buco nero, Giuntoli ha fallito quasi interamente il mercato e Motta sembra Sarri”