Juventus in tribunale per Kaio Jorge, Yildiz per l’agente: due casi agitano i bianconeri

Il Santos contesta la cessione del brasiliano al Cruzeiro, affermando di avere una prelazione che non è stata rispettata. L’ex agente pronto a far causa all’attaccante turco

La Juventus e Kenan Yildiz potrebbero finire in tribunale in due cause distinte che rischiano però di agitare l’estate bianconera: il Santos contesta al club la violazione di una clausola di prelazione con la cessione di Kaio Jorge ai rivali del Cruzeiro; l’attaccante turco è invece in causa con il suo ex agente.

Juventus in tribunale per la cessione di Kaio Jorge

Il Santos potrebbe presto portare in tribunale la Juventus per contestare la cessione di Kaio Jorge al Cruzeiro, pagato 7 milioni di euro ai bianconeri. L’ufficio legale del club paulista ha infatti avvertito entrambe le società protagoniste della compravendita di che sta valutando la possibilità di aprire un procedimento presso la Fifa: quando il Santos vendette Kaio Jorge alla Juventus nel 2021, infatti, l’accordo prevedeva una clausola in favore della società di Sao Paulo, che avrebbe dovuto essere informata in caso di successiva cessione dell’attaccante e che avrebbe vantato una prelazione sul giocatore in caso di parità di offerta.

La nota del Santos contro la Juventus per Kaio Jorge

Le probabilità che per la Juventus si apra un nuovo problema giudiziario – l’ennesimo di questi ultimi anni – sono molto alte. Lo scorso 11 giugno, quando i bianconeri hanno ufficializzato la cessione al Cruzeiro di Kaio Jorge, il Santos ha infatti pubblicato una nota affermando di non essere stato minimamente informato dell’operazione. “In nessun momento il Santos è stato informato della trattativa – si leggeva nel comunicato del club paulista – o consultato riguardo al suo interesse a riacquisire il giocatore”.

Juventus, Yildiz in causa con l’ex agente Ruiz

In tribunale, inoltre, finirà quasi certamente anche Kenan Yildiz. L’attaccante bianconero, che oggi debutterà a Euro2024 con la Turchia, dovrà difendersi in una causa intentatagli dal suo ex agente, Carlos Ruiz, il procuratore protagonista della trattativa che ha portato l’attaccante a siglare il rinnovo con la Juventus nello scorso agosto. Poco dopo la firma, Yildiz ha interrotto il suo rapporto con Ruiz per farsi seguire direttamente dai genitori. L’agente ritiene quella rottura illegittima e dunque è pronto a ricorrere in tribunale.