06-11-2022 22:38

E’ la Juventus a vincere il derby d’Italia contro l’Inter. Dopo una prima mezz’ora senza mordente, la squadra di Simone Inzaghi costruisce due o tre occasioni pericolose. Ma nella ripresa forse nel momento migliore dei nerazzurri arriva il vantaggio dei bianconeri, che sembra mettere la gara sui binari con Barella e compagni che non riescono a raddrizzare il match.

Juventus-Inter: Inzaghi finisce nel mirino dei tifosi

La storia tra i tifosi dell’Inter e Simone Inzaghi non è mai stata idilliaca. Dopo un brutto avvio di stagione, i nerazzurri sono stati capaci di rimettere in sesto la loro stagione ma il ko contro la Juventus pesa sul giudizio: “Inzaghi non è capace di trasmettere sicurezza ai nostri giocatori”, sentenzia Andrei. Anche Tiz sembra essere molto infuriato con il tecnico: “Continuate a difendere questo allenatore, contenti voi”. E ancora: “Inzaghi andrebbe esonerato solo per non aver vinto questa partita”.

Il tecnico dell’Inter finisce nel mirino anche per le sostituzioni nella ripresa con l’uscita dal campo di Calhanoglu che non è andata giù a tanti tifosi: “Toglie quello che è stato il migliore in campo per mettere il suo pupillo Correa”. Mentre Davide commenta: “Possiamo dire che Inzaghi fa i cambi a caso?”

Juventus-Inter: tante critiche anche per Barella

Nell’ultimo periodo, quello che aveva permesso all’Inter di tornare tra le big di serie A, c’era stata la grande crescita di Nicolò Barella. Il centrocampista nerazzurro però stavolta non convince e riceve la sua dose di credito: “Troppo lezioso, troppi tocchi e poi prendiamo il contropiede”, dice Mattia. E ancora: “Inzaghi toglie Calhanoglu che era il migliore in campo e lascia dentro Barella che praticamente sta giocando con loro”.

Juventus-Inter: lo spettacolo non è dei migliori

E’ il derby d’Italia e tra Juventus e Inter ci si gioca un pezzo importante della stagione. Ma soprattutto nel primo tempo di gioco, visto anche la posta in palio, le due squadre non offrano un grandissimo spettacolo. Anche sui social c’è qualche sbadiglio e magari chi taglia tutto con l’ironia: “Partita talmente lenta che perfino Dazn riesce a trasmetterla senza bloccarsi”. Mentre Susy commenta: “Mi dispiace per tutte quelle persone che hanno pagato il biglietto per vedere questa partita. Menomale che io non sono andata”. E ancora: “Mamma che partita noiosa”. Nel secondo tempo però la gara sale di tono anche grazie alle tante polemiche dovute alle decisioni arbitrali e al Var.