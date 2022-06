25-06-2022 10:53

La Juventus ha messo Nicolò Zaniolo nel mirino. I bianconeri stanno provando a lavorare ai fianchi la Roma nel tentativo di arrivare al centrocampista offensiva che potrebbe diventare un jolly importante al servizio di Massimiliano Allegri. Ma la trattativa è ancora in fase embrionale e in questo momento le posizioni delle due parti sembrano piuttosto cristallizzate.

Juve: l’ultima offerta alla Roma per Zaniolo

Secondo Tuttosport, quotidiano sportivo vicino alle vicende di casa bianconera, il club avrebbe deciso di avviare la trattativa con i capitolini sulla base di un prestito oneroso di 10 milioni di euro e obbligo di riscatto, provando a inserire nell’affare anche il centrocampista brasiliano Arthur che nel corso della sua avventura bianconera non ha mai pienamente convinto e che con Allegri sembra aver trovato anche poco feeling.

Di Maria o Zaniolo: la strategia della Juventus

Il talento della Roma è diventato un obiettivo più concreto nelle ultime giornate, anche se stando a quanto sottolinea Tuttosport, Zaniolo non rappresenta un’alternativa ad Angel Di Maria, ma potrebbe arrivare insieme al talento argentino. La trattativa con l’ex PSG sembra essersi arenata con il giocatore che non ha ancora sciolto le sue riserve riguardo il trasferimento a Torino.

Juventus, i tifosi su Zaniolo: “Trattativa impossibile”

La nuova offerta della Juventus per Zaniolo non sembra però entusiasmare i tifosi della Vecchia Signora. Difficile arrivare al talento giallorosso che la Roma valuta tra i 50 e i 60 milioni di euro. “Prestito e obbligo ci starebbe permettendoci di valutarlo, ancora meglio lo scambio con Arthur ma non capirei la Roma visto che Arthur viene da 2 anni di partite negative”, scrive Silvio. Mentre Ossimoro commenta: “Io spero che Di Maria rimanga dov’è. Zaniolo sarebbe una bella scommessa ma con Allegri in panchina meglio lasciare perdere”.

La sensazione comune però è che l’offerta della Juve non servirà a smuovere le acque: “Se queste sono le premesse vuol dire che la Juve non fa sul serio per lui”, scrive Gianluca e Fidene. Mentre Davide commenta: “Vista la valutazione che ne fa la Roma, l’unica destinazione possibile è la Premier. Nessuna società italiana potrebbe pagare 50 milioni cash in questo momento”.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE