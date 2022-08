Juventus, la designazione arbitrale per la Roma fa infuriare i tifosi

24-08-2022 14:16

Non mancano di far discutere le designazioni arbitrali decise dall’AIA per il terzo turno di Serie A. Il campionato entra nel vivo, con ben tre big match a scandire il weekend: Lazio-Inter, Juventus-Roma e Fiorentina-Napoli. A scatenare la reazione dei tifosi è soprattutto la scelta di Massimiliano Irrati per la sfida dello Stadium in programma nel pomeriggio di sabato (calcio di inizio alle 18.30) tra i bianconeri di Massimiliano Allegri e i giallorossi di José Mourinho, al Var ci sarà Di Paolo, Abisso quarto uomo, assistenti Pagliardini e Vecchi, AVar a Carbone.

Serie A, gli arbitri delle big

Lazio-Inter sarà, invece, diretta da Fabbri, con Aureliano al Var. Mangagniello dirige il Milan in casa contro il Bologna, Nasca al Var. Tocca, invece, a Marinelli fischiare in Fiorentina-Napoli, che chiude il turno domenica alle 20.45, al Var ci sarà Banti. Resta, però, la designazione di Irrati la più discussa, con i tifosi della Juventus che non hanno preso di buon grado la decisione di affidare la direzione del match allo stesso arbitro che nella passata stagione era finito nell’occhio del ciclone per il mancato rigore concesso per un contatto sulla linea dell’aria di rigore tra Bastoni e Zakaria.

Juve, tifosi scatenati contro Irrati

Sui social, il popolo bianconero commenta con ironia e non nasconde i propri timori. Qualcuno scrive: “Ci ricordiamo Juve Inter, insomma partita già decisa” e un altro chiede: “Ma abbiamo sottoscritto un abbonamento per avere sempre irrati?”, e c’è chi posta una foto di Irrati a muso duro con Zakaria e sottolinea: “Buono dai, l’ultima volta con Irrati è andata bene, ricordo. Animo sereno, tranquillo, per niente condizionato”, “Ecco il killer della FIGC. Juve – Roma sarà arbitrata da Irrati”.

Irrati, tifosi della Juve sconsolati

Ma i commenti si sprecano. “Una condanna“, sentenzia un altro bianconero e poi: “Una scelta oculata proprio…”, “Domani Zakaria alla roma e sabato gli fischia rigore a favore sulla linea”, “Mi sentirei più tranquillo con Mourinho come arbitro..“, “ahhhh il simpaticone Irrati”, “Va beh già persa“. Ma non manca chi sposta l’attenzione sul momento non proprio felicissimo dell’undici di Allegri e scrive: “Qui ci vuole ben altro che affidarsi all’arbitro. Qui ci vuole di affidarsi a qualche Santo che sia bravo però, perché nella nostra situazione solo un miracolo divino può cambiare la storia. Poveri noi, ancora con acciuga stiamo“.