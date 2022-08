12-08-2022 11:30

Non si placano le polemiche intorno al cantate Blanco per una frase sulla Juventus che ha fatto scoppiare il finimondo soprattutto sui social, dove tutto viene commentato e tutto viene amplificato. Così come le parole del cantante, tifosissimo della Roma, che ha vinto l’ultimo Festival di Sanremo in coppia con Mahmood, e finto nel ciclone del web, massacrato dai tifosi della Vecchia Signora e idolatrato da quelli giallorossi ma non solo.

Blanco attacco la Juve, cosa ha detto il cantante

In una lunga video intervista per Vanity Fair, il cui inciso, per la precisione alla domanda numero 11, è diventato virale sul web, Blanco a precisa domanda: “Una persona che non avresti mai voluto essere”, risponde al fulmicotone: “Un giocatore della Juve”.

E’ bastato questo per far scattare la polemica un po’ ovunque con il video di questo breve estratto dell’intervista pubblicato un po’ ovunque, condiviso e preso anche dai vari siti calcistici e non. La polemica è ovviamente continuata ad ampio raggio sui social dove ne sono state dette di cotte e di crude.

Blanco punge la Juve: scoppia la polemica social

Il cantante che ha vinto l’ultimo Festival di Sanremo in coppia con Mahmood, è tifosissimo della Roma. E proprio recentemente ha fatto visita alla squadra giallorossa come testimoniano tante foto con Mourinho e i giocatori oltre ad essere stato protagonista dell’esibizione durante l’amichevole di domenica scorsa con lo Shakthar che ha inaugurato di fatti la stagione della Roma in un’Olimpico pieno di entusiasmo per i colpi di mercato Dybala e Wijnaldum.

Il tifo juventino non perdona la frase a Blanco. In molti tifosi bianconeri hanno attaccato il cantante sui social: “Caro #Blanco personalmente mai sentito una tua canzone confermo di aver fatto la scelta giusta”; “Ho visto di tutto nella vita…ma ai fan di #Blanco preferisco quelli di Gigi D’Alessio…” e ancora “Blanco nelle prossime ore modalità vittima: ‘Sono stato insultato pesantemente solo per aver espresso la mia opinione’, Eh sì perché schifare la Juve è opinione sappiatelo”. Insomma la polemica monta sui social mentre dall’altro versante il cantante è entrato ancor di più nei cuori dei sostenitori della Roma, ma non solo, anche delle altre squadre, per ovvi motivi.

Blanco, veleno sulla Juve: la spiegazione e il retroscena

Come tutte le polemiche che montano sui social bisogna anche riuscire a leggere tra le righe. Guardando bene il video, si vede come Blanco abbia comunque fatto una battuta, tanto è vero nel suo dire “Non avrei voluto essere un giocatore della Juve…” fa una pausa per poi aggiungere “…o della Roma” con tanto di sorriso e altra aggiunta “sto scherzando” conscio forse che su tutto si può scherzare ma il calcio è una cosa seria specie agli occhi dei social.

C’è anche un altro retroscena sull’intervista, fatta per un video ben più ampio, di Vanity Fair, che risale a diversi mesi fa, per la precisione 5! Passata inosservata allora, è stata ripresa da qualcuno, tagliata e rimessa in circolazione proprio per soffermare l’attenzione su quell’inciso apparentemente e scherzosamente contro la Juve. Insomma, potere del web che tutto ripesca e spesso ricicla per accendere la polemica.