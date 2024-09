Juventus, le bordate di Repice su twitch scatenano i tifosi bianconeri

I dubbi e le perplessità del noto radiocronista RAI su alcuni giocatori della Juventus; i promossi e i bocciati e il mistero della maglia numero 10

Dal racconto ‘leggendario’ di Francesco Repice, nelle sue radiocronache Champions delle partite della Juve, al cambio di registro ora. Su Twitch, il giornalista RAI ha commentato l’attuale squadra dei bianconeri esprimendo non poche perplessità. Se da una parte ha elogiato Douglas Luiz, il noto ed apprezzatissimo radiocronista ha duramente attaccato le prestazioni di Vlahovic ed espresso preoccupazioni sulla numero 10 ad Yildiz scatenando una bufera social.

Le potenzialità di Andrea Cambiaso secondo Repice

Parlando poi di Andrea Cambiaso, giovane difensore della Juventus, Repice ha sottolineato la sua versatilità e le potenzialità: “Cambiaso è un giocatore importante, che viene messo sull’esterno ma viene dentro al campo e può determinare tanto. Questo ragazzo ha tutto: corsa, piede, ma deve semplicemente disciplinarsi sulle posizioni, in particolare quando l’avversario è in possesso palla.”*

Repice ha anche fatto un paragone tra Cambiaso e Mauro Camoranesi, icona bianconera degli anni passati: “Se devo fare un parallelo con il mondo Juve, secondo me può diventare come Camoranesi, un altro calciatore che spostava gli equilibri.”

Repice, critiche a Dusan Vlahovic

Riguardo l’attaccante serbo Dusan Vlahovic, il giornalista ha espresso delle critiche costruttive, riconoscendo il talento del giocatore ma sottolineando alcune carenze nel suo gioco di squadra. Secondo Repice, Vlahovic deve affinare alcune abilità, soprattutto nei momenti in cui riceve pressione dai difensori avversari: “Il serbo è un grande calciatore, questo non si discute, ma la Juventus ha bisogno di un attaccante che giochi con la squadra. Vlahovic in questo deve molto migliorare. Ma dico di più: su fondamentali come il controllo palla e sulla difesa della stessa quando il difensore ti arriva alle spalle, Vlahovic è inferiore persino a Kean.”

Il numero 10 a Kenan Yildiz secondo Repice

Sul tema del giovane Kenan Yildiz e la maglia numero 10, Repice ha espresso un certo scetticismo riguardo alla decisione di assegnargli un numero così simbolico per la storia della Juventus:

“Sinceramente non so perché gli sia stata data la maglia numero 10, quella maglia l’ha indossata Alessandro Del Piero e per chi arriva dopo possono essere problemi. Io avrei evitato di dargliela e onestamente anche se fossi stato nel turco non me la sarei sentita di indossarla.”

Repice ha poi aggiunto una valutazione su Douglas Luiz: “”Se uno fa l’allenatore in Serie A sicuramente ne sa più di te e sono convinto che vedendo i calciatori tutti i giorni, Motta non schiera Douglas Luiz per dei motivi precisi. Immagino che le sue condizioni fisiche non siano delle migliori ma sul valore assoluto del giocatore sono pronto a mettere le mani sul fuoco, è di una categoria superiore.”

Il ruolo di Paulo Dybala nella Roma di De Rossi

Infine, parlando della sua squadra del cuore, la Roma, Repice ha discusso del ruolo fondamentale di Paulo Dybala, sostenendo che il campione argentino ex Juventus debba essere un titolare inamovibile: “Non avrei accettato uno scambio, seppur virtualmente funzionale per il gioco di De Rossi, tra Dybala e Boga, perché la ‘Joya’ è un fenomeno e deve giocare da titolare nella Roma.”

Il radiocronista ha inoltre elogiato il nuovo acquisto della Roma, Matías Soulé: “Con Soulé la società giallorossa ha preso un calciatore che sa giocare a pallone e sa saltare l’uomo in una zona dove l’uno contro uno è fondamentale.”

Tifosi juventini approvano Repice su Yilidiz e Vlahovic

Le parole di Repice hanno suscitato reazioni da parte dei tifosi, soprattutto riguardo alla maglia numero 10 di Yildiz. Un utente su YouTube ha commentato: “La penso esattamente come Repice sulla 10 a Yildiz. E ancora c’è chi scrive: “Faccio i migliori auguri di diventare come il nuovo Alessandro, ma per ora avrei evitato di prenderla quella maglia.” Un altro tifoso ha invece espresso una sua opinione su Cambiaso: “Cambiaso deve specializzarsi come terzino destro e Motta deve smetterla di metterlo ala o in altri reparti.”

C’è poi chi attacca Vlahovic: “Un mio amico mi ha proposto uno scambio al fantacalcio in cui mi avrebbe dato Vlahovic, ho rifiutato per non perdere a tavolino…” E ancora: “Vlahovic si fa il capello, le foto tutto tirato a lucido e punta tutto sull’immagine per offuscare le sue carenze tattiche”. E infine: “Ma quel Repice che è tifoso giallorosso, pensasse alla sua Magica Roma anziché criticare la Juventus!!!!!!”