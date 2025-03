Juventus, Mancini ha già una formazione in testa e c'è un intoccabile ma dovrà convincere i tifosi

L'ex ct azzurro si prepara alla rivoluzione della Vecchia Signora: dal nuovo assetto tattico agli innesti di formazioni, con due ritorni importanti

Come cambierebbe la Juventus da Thiago Motta a Roberto Mancini? Con l’ex CT a guidare i bianconeri, Madama potrebbe adottare un nuovo sistema di gioco: il 4-3-3, schema che l’allenatore conosce a fondo e per cui disporrebbe anche di interpreti adeguati. Falliti gli esperimenti del 4-2-3-1 di Motta, la Vecchia Signora potrebbe trovare ora una maggiore densità a centrocampo e un supporto più consistente all’attaccante centrale. E proprio con il cambio di sistema di gioco, due big tornerebbero al centro del progetto con la stellina turca Yildiz destinata ad essere intoccabile.

Stabilità in difesa con assetto solito

Pochi cambi in difesa. La scelta più logica in difesa sarebbe mantenere la linea a quattro, data la familiarità della squadra con questa struttura. Pierre Kalulu potrebbe essere riposizionato come terzino, con Andrea Cambiaso sull’altra fascia. Al centro, al fianco di Federico Gatti, potrebbe emergere Renato Veiga, che ha dimostrato di avere le qualità necessarie per meritare un posto dopo il recupero dall’infortunio.

Un centrocampo solido

Centrocampo rivoluzionato. In mediana, infatti, Manuel Locatelli potrebbe agire come capitano e vertice basso e verrebbe supportato da Khephren Thuram e Teun Koopmeiners (che rientrerebbe al centro del progetto nella posizione di mezzala).

Resta da monitorare la condizione fisica di Douglas Luiz, che potrebbe rappresentare un elemento prezioso se in buone condizioni.

Il rilancio di Vlahovic e la conferma assoluta di Yildiz

Novità in fase offensiva. Dusan Vlahovic potrebbe tornare al centro dell’attacco, affiancato da Randal Kolo Muani e Kenan Yildiz (esterni), con Francisco Conceiçao che rientrerebbe nelle rotazioni in posizione di esterno. Proprio il numero 10 turco dovrebbe essere al centro del progetto Juventus, dopo i problemi avuti con Thiago Motta.

Tifosi spaccati sull’arrivo di Mancini alla Juventus

Come potrà fare Mancini alla Juventus? Non tutti i tifosi sono ottimisti sulla figura dell’ex CT come possibile cambio allenatore. C’è chi resta fiducioso: “Mancini sarebbe per me un’ottima soluzione per la Juventus Riavvicinerebbe Chiellini allo spogliatoio, porterebbe anche Bonucci probabilmente nello staff, e avremmo quel senso di malinconia ripensando a Gianluca Vialli.”

C’è chi critica: “Se dovesse arrivare Mancini al posto di Motta, è conclamata il fatto che siamo diventati come le merde ai tempi di Moratti. Non ce la posso fare. Maledetto Giuntoli, ha fatto più danni della grandine!!”

C’è poi chi non vede soluzioni alternative: “La Juve per salvare la stagione deve arrivare in Champions. Con Thiago Motta questa Juve in Champions non ci va. Per questo hanno bloccato Roberto Mancini che sarà annunciato tra una settimana. Questa è la situazione.”

E ancora: “Ha vinto il campionato in piazze dove non si vinceva da tantissimo tempo o non si era mai vinto. Ha vinto un Europeo con la nazionale più scarsa tra le big. La situazione alla Juventus ora è simile a questi esempi.”

Non si placano gli animi sul web: “C’è una sola spiegazione per le indiscrezioni sulla stampa che vorrebbero Mancini al posto di Thiago Motta per le ultime 10 partite di campionato: la società ritiene che Motta abbia perso la fiducia della squadra, che non lo segue più.”

E infine c’è chi resta dubbioso: “In questo caso, l’esonero è l’unica cosa da fare, ma la scelta di Mancio mi lascia un po’ perplesso: nel 2014, sua ultima esperienza in Italia, subentrando a Mazzarri sulla panchina dell’Inter, fallì tutti gli obiettivi, finendo ottavo. L’anno dopo finì 4^e ad agosto rescisse il contratto.”

