Juventus, Di Gregorio: "Voglio lasciare il segno in questo club. La Nazionale è un obiettivo"

L'estremo difensore si è presentato alla stampa: "Con il lavoro si può fare qualsiasi cosa. Sono a disposizione dell'allenatore"

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

È stato il giorno della presentazione di Michele Di Gregorio. Il portiere del Monza è sbarcato in casa Juventus con la formula del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Il classe ’97 si è presentato alla stampa all’Allianz Stadium e ha esordito con i ringraziamenti al Monza e gli auguri a Galliani che compie 80 anni.

Di Gregorio: “Sensazioni positive fin dal primo giorno”

Michele Di Gregorio ha parlato delle prime impressioni: “Le sensazioni sono quelle del primo giorno. In questi giorni ho avuto modo di provare le strutture in prima persona. Tutto davvero bellissimo. Cosa mi ha spinto a venire qui? Ho parlato con il direttore a fine campionato e non ho più pensato a nessun’altra soluzione. Ho dato la mia parola e l’ho mantenuta”.

In seguito, il riferimento ai grandi portieri nella storia della Juventus e le sue ambizioni: “La storia parla. La Juve ha sempre avuto portieri di livello mondiale e per me è bellissimo poter essere qui anche per questo motivo. Se penso di poter fare la storia anche io? Quando sono arrivato qua dal primo giorno l’obiettivo è quello di fare il massimo. Sicuramente anche la Nazionale è un obiettivo come lo è anche lasciare il segno qui alla Juve. Servirà tanto sacrificio, ma so di essere nel posto giusto per poterlo fare. Fisicamente ricordo un po’ Peruzzi”.

Il portiere: “So di essere in un club con ambizioni alte”

Di Gregorio ha parlato della sua carriera e del passaggio dal Monza alla Juventus, specialmente per quel che riguarda la pressione: “Le aspettative sono la cosa che rende bello questo mestiere. Vengo da una realtà diversa ma che comunque ha delle pressioni anche se diverse. Ricordo la prima gara in Serie A e aver fatto degli step mi ha aiutato a prepararmi mentalmente. Ora so bene di essere in un club con ambizioni molto alte”. In seguito: “Penso di aver fatto un percorso dal basso. Mi ha sicuramente aiutato giocare tanto, sbagliare e lavorarci sopra. Secondo me il lavoro, la costanza mi ha portato oggi ad essere qui. Sono molto orgoglioso”.

Riguardo il rapporto con gli altri portieri in rosa e sul resto del gruppo: “Fin dal primo giorno è stato molto bello. Ci siamo trovati subito. Stiamo lavorando bene da gruppo portieri. mi sono subito sentito accolto, a mio agio. Ho trovato un gruppo che lavorava tanto, con una mentalità importante”.

Di Gregorio: “Il ruolo del portiere è cambiato rispetto al passato”

Il portiere ex Monza ha parlato anche di Thiago Motta e del ruolo del portiere al giorno d’oggi: “Il mister ci chiede personalità e partecipazione alla manovra. Credo sia importante perché il calcio è cambiato e tutti noi portieri ci stiamo allenando per essere più utili possibili. Siamo molto più coinvolti ed è un aspetto che mi piace. Non è semplice rispetto al passato, ma credo fermamente che con il lavoro si può fare qualsiasi cosa”. E sulla titolarità: “Sono venuto qui per dare tutto me stesso. Sono a disposizione del mister al massimo delle mie potenzialità”.

Di Gregorio è stato incoronato da Buffon: “Non ci siamo sentiti, ma ho ascoltato le parole che ha detto su di me. Inevitabilmente fanno piacere e mi rendono orgoglioso. Sono felice che lui, il più grande della storia, pensi certe cose di me. Lui insieme ad Handanovic sono stati i miei portieri di riferimento”. Infine, riguardo la premiazione all’Allianz Stadium come miglior portiere della Serie A nell’ultima stagione: “È stato un giorno bellissimo perché ho raggiunto un obiettivo inaspettato”.