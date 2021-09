Juventus-Milan: tanti indisponibili per Pioli, sorride Allegri

Riflettori puntati su Juventus-Milan, big match della quarta giornata di Serie A. I bianconeri, rivitalizzata dal successo in Svezia in Champions League, puntano al successo per rilanciarsi in campionato.

Il Milan, a punteggio pieno in campionato, si presenta alla sfida con la Juventus con una lunga lista di assenti. Sarà un Diavolo in totale emergenza quello che scenderà in campo all’Allianz Stadium.

Come noto, Zlatan Ibrahimovic non sarà della partita. Lo svedese ha un problema al tendine d’Achille e non intende rischiare un lungo stop. Ma non ci sarà neppure l’altro bomber rossonero.

Oliver Giroud è ai box per un fastidio alla schiena. Insomma, coperta corta in attacco per Stefano Pioli che chiederà gli straordinari ad Ante Rebic (fino ad ora eccellente) e Leao.

Problemi anche per Davide Calabria e pure per Mike Maignan (alla mano). In allarme Alessandro Florenzi e Ciprian Tatarusanu per un pacchetto difensivo comunque inedito.

Assente anche il duo di centrocampo Krunic-Babayoko. In totale, con Mike Maignan in forte dubbio, sono già sei gli assenti certi in casa Milan a poche ore dalla sfida con la Juventus.

Max Allegri, invece, ha di che sorridere. Tutti in buone condizioni e, soprattutto, il pieno recupero di Federico Chiesa, pronto a tornare protagonista in maglia bianconera.

OMNISPORT | 19-09-2021 09:00