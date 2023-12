Juventus-Napoli, Mazzarri sfata i luoghi comuni: niente alibi e proteste, poi conferma Natan terzino

Nella conferenza stampa alla vigilia della gara di Torino il tecnico evita polemiche sugli errori di Massa nella gara contro l’Inter e dà un indizio sulla formazione degli azzurri

07-12-2023 12:27

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Alla vigilia di Juventus-Napoli Walter Mazzarri torna a parlare con i giornalisti, dopo aver saltato i commenti successivi alla sconfitta con l’Inter per evitare di criticare pubblicamente l’arbitro Massa e incorrere in squalifiche. Il tecnico mette da parte alibi e proteste in vista della gara dell’Allianz Stadium, poi dà un indizio di formazione sul brasiliano Natan.

Napoli, il “nuovo” Mazzarri non cerca alibi

“Sono un Mazzarri nuovo”. Così il tecnico del Napoli conclude la conferenza stampa alla vigilia della partita di Torino con la Juventus: gli chiedono dell’arbitro Massa, protagonista in negativo (secondo il Napoli) della partita di domenica scorsa contro l’Inter, ma l’allenatore toscano evita polemiche e proteste, sfatando il luogo comune che lo dipinge come sempre attaccato a qualche alibi nelle sconfitte. “Sono un Mazzarri nuovo – dice – sono stato fermo a posta per ripulirmi del passato, non voglio più essere quello che parla di arbitri. Anche le prossime volte non parlerò degli arbitri, il Mazzarri vecchio è in pensione. Preferisco fare come domenica e non venire perché immaginavo si sarebbe parlato di quello. Vorrei parlare solo della squadra”.

Mazzarri: al Napoli serve equilibrio

E al Napoli Mazzarri chiede equilibrio, una parola molto cara anche a Luciano Spalletti, il tecnico dello scudetto degli azzurri nella passata stagione. “Voglio dare più equilibrio alla squadra – dice il tecnico -, attaccare bene come nel primo tempo con l’Inter e non concedere queste ripartenze clamorose che hanno caratterizzato la squadra anche prima del mio arrivo. Le squadre di vertice devono avere un equilibrio, essere solide, non prende tanti gol e poi sentirsi importanti e fare le giocate davanti che sappiamo fare. Juve-Napoli? Sapete cosa rappresenta, la squadra che ha vinto lo scudetto contro una delle più forti italiane, è una gara di rilievo, importantissima”.

Napoli, Mazzarri può confermare Natan terzino

Contro la Juventus Mazzarri vuole riproporre la fase difensiva vista nel Napoli lo scorso anno. “L’anno scorso al di là di giocare bene, la fase difensiva era stare corti e non farli ripartire, i contropiede ci saranno sempre ma arrivavano in modo diverso – spiega il tecnico degli azzurri – . Sto lavorando in questo aspetto. Qualcosina s’è già visto, il primo tempo con l’Inter la squadra ha fatto molto bene, la squadra non ha concesso una ripartenza tranne che sul gol. Meritavamo noi per quanto creato ed a fine primo tempo dovevamo stare noi in vantaggio”.

Il Napoli è ancora senza terzini sinistri per gli infortuni di Mario Rui (potrebbe rientrare col Braga) e Olivera: Mazzarri potrebbe insistere su Natan terzino, inserendo però Juan Jesus al posto di Ostigard al centro della difesa, accanto a Rrahmani. “Natan è l’unico che può farlo in assenza dei terzini – dice Mazzarri -. A differenza di Jesus è più giovane, fisico, ha intraprendenza, ha gamba per accompagnare di più l’attaccante”.

Napoli, Mazzarri vuole meno errori sotto porta

In attacco, infine, Mazzarri chiede più lucidità. “Essere più compatti, fare meno errori sotto porta, non prendere ripartenze come prima del mio arrivo ed essere concreti sotto rete – conclude il tecnico -. Ed un pizzico di fortuna, credetemi, a volte ti gira tutto male, un episodio ti fa svoltare. Se vediamo le rose dell’anno scorso non ci sta, ma quest’anno siamo in ritardo, è così, parla la classifica ma quel primo tempo con l’Inter contro la migliore… non ha dimostrato di essere inferiore anzi il Napoli meritava di chiudere avanti il primo tempo”.