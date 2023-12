Napoli-Inter, il retroscena sulla risposta del designatore Rocchi alle proteste azzurre

Il Corriere dello Sport rivela cosa avrebbe detto dopo la gara il capo degli arbitri al club di De Laurentiis riguardo al presunto fallo di Lautaro su Lobotka e al rigore non concesso a Osimhen

Moderata in campo, la protesta del Napoli riguardo ai presunti errori dell’arbitro Massa nella partita con l’Inter di domenica scorsa si sarebbe fatta più consistente nelle ore successive alla gara, anche presso le istituzioni della Figc. Il Corriere dello Sport rivela oggi come il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha risposto alle contestazioni degli azzurri sul presunto fallo di Lautaro Martinez su Lobotka in occasione dell’1-0 nerazzurro e sul rigore non concesso a Osimhen nella ripresa.

Napoli-Inter, la protesta azzurra presso i vertici arbitrali

Il Napoli aveva dubbi sulla designazione dell’arbitro Massa per la partita contro l’Inter e dopo la gara non ha mancato di sottolineare gli errori del direttore di gara di Imperia attraverso le dichiarazioni comunque piuttosto equilibrate del d.s. Meluso. Inoltre, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il presidente Aurelio De Laurentiis si sarebbe lamentato presso i vertici arbitrali e federali, mentre il dirigente responsabile Alberto Vallefuoco avrebbe contattato il coordinatore arbitri-club Riccardo Pinzani.

Napoli-Inter, la risposta del designatore Rocchi alle proteste

Pinzani avrebbe dunque riferito al Napoli la versione ufficiale del designatore arbitrale Gianluca Rocchi riguardo ai due episodi contestati della gara con l’Inter: il contatto tra Lautaro Martinez e Lobotka, giudicato regolare dall’arbitro Massa, che ha preceduto il gol dell’1-0 nerazzurro; il presunto fallo da rigore di Acerbi su Osimhen nella ripresa, pochi attimi prima del raddoppio di Barella.

Secondo quanto riportato dal Corsport, Rocchi avrebbe definito un fallo da campo e non da Var quello su Lobotka, non entrando dunque nel merito della valutazione di Massa, e avrebbe promosso la scelta dell’arbitro nel non concedere rigore su Osimhen.

Napoli-Inter, promosso l’arbitraggio di Massa

Le parole di Rocchi sono destinate a far discutere, ma di fatto confermano la valutazione molto positiva ricevuta da Massa nella valutazione dei suoi superiori: il direttore di gara di Imperia non ha ottenuto il massimo dei voti, ma comunque una piena promozione per come ha arbitrato la sfida del Maradona.