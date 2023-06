Juventus nelle coppe? Ceferin ha incontrato Gravina a Budapest: ecco cosa si sono detti

Nel faccia a faccia in occasione della finale di Europa League il presidente dell’Uefa avrebbe manifestato un certo disappunto per il patteggiamento dei bianconeri

01-06-2023 11:45

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

La Juventus parteciperà alle prossime coppe europee? I tifosi bianconeri attendono una risposta a questa domanda da parte dell’Uefa, che dovrebbe pronunciarsi nei prossimi giorni. Intanto ieri il suo presidente Ceferin ha incontrato il numero uno della Figc Gravina a Budapest, a cui avrebbe manifestato un certo malcontento per il patteggiamento tra la Juve e la giustizia sportiva italiana.

Patteggiamento Juventus, Gravina incontra Ceferin a Budapest

Ieri sera Budapest è stata teatro di uno scontro in campo, quello tra Siviglia e Roma per la conquista dell’Europa League, e di uno fuori, tra il presidente dell’Uefa Aleksander Ceferin e Gabriele Gravina, numero uno della Figc. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta, Ceferin avrebbe infatti manifestato un certo disappunto per come la giustizia italiana ha chiuso il secondo filone di indagini sulla Juventus: il patteggiamento dei bianconeri, con la sanzione di poco più di 700mila euro e zero punti di penalizzazione, non è andato giù al numero uno dell’Uefa, che l’ha giudicato una punizione troppo leggera.

L’Uefa verso l’esclusione della Juventus dalle coppe europee

Ceferin ha confermato a Gravina che le indagini portate avanti dalla federazione continentale sui bianconeri andranno avanti. La Juventus è sotto inchiesta per condotta antisportiva e la condanna da parte della giustizia italiana per il caso plusvalenze dovrebbe spingere l’Uefa a escluderla dalle prossime coppe europee. A questa violazione si aggiungerebbero poi le irregolarità nei conti, confermate dal -10 in classifica per le plusvalenze e dalla multa per gli altri tre capi d’accusa patteggiati dal club bianconero. Una delegazione dei legali della Juventus è stata ascoltata a Nyon nei giorni scorsi e dunque la decisione da parte dell’Uefa è ormai prossima.

L’ironia dei tifosi per l’incontro tra Ceferin e Gravina

La notizia dell’incontro tra Ceferin e Gravina ha suscitato numerosi commenti sui social network da parte dei tifosi pro e contro la Juventus. “Più che la Uefa non sarà stato contento il dittatore sloveno a livello personale”, scrive GobboMessicano su Twitter ricordando la querelle aperta per la questione SuperLega. “Mi sarebbe piaciuto sentire la conversazione, con Gravina che esprime grande soddisfazione per aver affossato 17.000 pagine di prove documentali per salvare il buon nome della Juve. E poi vedere la faccia di Ceferin”, scrive Michele. “Ceferin dovrebbe aver capito da tempo come funziona l’Italia…”, aggiunge Andrea. “Gravina difende la Juve in ogni sede… Bel presidente federale…”, il commento di Alex.