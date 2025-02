Juventus, Oppini chiede di staccare la spina dopo la partitaccia di Como

La vittoria non basta ai tifosi e l'opinionista di 7 Gold continua la sua battaglia contro Thiago Motta, scatenando la replica dei social

La sua crociata l’ha iniziata presto, quando ha iniziato a vedere una discrasia evidente tra la celebrazione di Thiago Motta e il non-gioco della sua Juventus: Francesco Oppini, cronista di fede bianconera e volto noto di 7Gold, da tempo esprime sia in tv che sui social il suo malumore per la stagione di Madama. Da vecchio ammiratore di Allegri Oppini non vede di buon occhio la rivoluzione targata Motta e il comportamento della Signora gli dà spesso ragione, come è accaduto ieri a Como.

La vittoria più brutta dell’era Motta

Al Sinigaglia la Juve ha vinto, grazie al rigore allo scadere di Kolo Muani, ma ha forse giocato la gara più brutta da quando c’è Thiago Motta in panchina. Unanime la bocciatura dei critici ma Oppini si spinge oltre su X/twitter.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il tweet di fuoco di Oppini

Scrive Oppini: “Juventus imbarazzante nonostante il successo, un applauso invece al Como che perde 2-1 immeritatamente. Qualcuno metta fine a questo stato confusionale della squadra di Thiago Motta e soci. Benissimo invece Kolo Muani che trova la doppietta anche stasera”.

La rabbia dei tifosi sui social

Fioccano i commenti: “Sagra di errori tecnici. Assenza di idee. Mancanza di fisicità. Approssimazione nelle marcature dell’avversario in area. Scarso approccio caratteriale alla partita. E in definitiva…il nulla assoluto di una proposta di gioco” e poi: “Scusa Francesco: ma qualcuno che metta fine a questo spettacolo osceno chi sarebbe? Quello che si occupa di F1? Oppure il vate del mercato che tra l’altro Motta l’ha scelto lui?” e anche: “La prendo come una brutta partita vinta. Lasciamo perdere thiago Motta che è in confusione. Oggi era fondamentale vincere ci vuole continuità”.

C’è chi scrive: “Dopo 203gg: -il COMO gioca collettivamente MEGLIO di noi; -incapacità di cambiar tatticamente le gare; -spogliatoio disgregato; -nessun giocatore migliorato; -nessun giovane valorizzato (anzi); -il giocatore migliore…non è nostro. Il PRIMO colpevole è Giuntoli,Motta 2º” e anche: “Per me possono anche esonerare Motta (anche se io gli darei un altra stagione), tanto ho la certezza che non riprendono quell’altro” e ancora: “Se continua a far giocare Koopmeiners, irriconoscibile, Savona e altri fuori ruolo…Forse è il caso di scegliere uno psicologo bravo”

Il web è scatenato: “Possibile che siamo a febbraio e ormai tutti in maniera oggettiva vediamo e diciamo la stessa cosa di una confusione totale di gioco, di schieramento che cambia e ricambia prima e durante la partita senza punti fermi. Di un mister che vede solo lui sempre cose buone…” e ancora: “L’allenatore è da media classifica….non so perché sia stato così sopravvalutato lo scorso anno ….detto questo io avrei sostituito comunque Allegri per fine di un ciclo” e infine: “Siamo una squadra vergognosa. Ci meritiamo il 6 posto specie quella sotto specie di allenatore”.